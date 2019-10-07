“十一”黄金周钱花哪？全国零售和餐饮消费超1.5万亿

人民网北京10月7日电 （孙阳）今年“十一”黄金周，购物、餐饮等传统消费亮点纷呈，旅游、文化、体育等新兴消费蓬勃发展。而商务部数据则显示：夜间经济、首店经济成为新亮点，个性化、品质化、智能化引领消费升级大潮。同时，生活必需品市场供应充足，价格总体平稳。

据商务部监测，10月1日至7日，全国零售和餐饮企业实现销售额1.52万亿元，比去年同期增长8.5%。

商品消费有亮点 步行街人气兴旺

节日期间，各地绿色食品、时尚服饰、智能家电、新型数码产品等商品销售红火。

广西、内蒙古重点监测企业通讯器材销售额同比分别增长9.6%和5.3%，河北秦皇岛、甘肃兰州重点监测企业服装销售额同比分别增长13%和10%；电商平台健康空调、空气净化器、智能门锁销量同比增长一倍以上。

集购物、餐饮、娱乐等功能于一体的综合消费业态受到青睐。

上海重点监测8家购物中心、奥特莱斯销售额同比增长20%以上，安徽重点监测7家城市综合体销售额同比增长21.2%。

各地特色步行街人气兴旺，杭州湖滨步行街改造后重新开街，日均客流量超过10万人次，武汉江汉路步行街黄金周首日客流量达30余万人次，上海南京路步行街、南京夫子庙步行街、重庆解放碑步行街、成都宽窄巷子、西安大唐不夜 城步行街人流集中、消费旺盛，各大商家销售红火。

餐饮消费够红火 “特色网红”受青睐

婚宴、亲朋聚餐、在线订餐成为国庆餐饮市场主角，大众化、特色化餐饮备受青睐。湖南、福建、甘肃等地婚宴预订火爆，部分地区酒店婚宴收入占当地黄金周餐饮收入五成以上。

老字号餐饮、特色网红餐厅人气火爆，北京部分老字号餐厅销售额比平日增长1倍左右；长沙网红龙虾店店面从5000平方米扩大到2万平方米。

在线餐饮平台数据显示，国庆期间超过百万名游客在全国重点景区点外卖。黄金周期间，重庆、青海、湖北、四川、江苏等地重点监测餐饮企业营业收入同比分别增长17.0%、16.3%、15.7%、14.0%和11.3%。

体验消费受欢迎 主旋律影片引热潮

旅游、观影、看展、运动、读书等过节方式受到越来越多民众青睐。

黄金周前四天全国共接待游客5.42亿人次，同比增长8 %，北京、嘉兴、南昌、井冈山、遵义、延安等红色旅游热点城市受到游客欢迎。

一批主旋律影片引发国庆观影热潮，全国电影票房总收入突破40亿元，比去年同期增长1倍以上，创下“十一”黄金周票房纪录。重点监测影城、KTV、主题乐园等体验型消费场所客流量同比增长20%以上。

各地博物馆、科技馆、文化馆、展览馆人头攒动，北京展览馆举办的庆祝新中国成立70周年大型成就展吸引大批观众参观。

生活必需品市场货足价稳

各地生活必需品市场供应充足，品种丰富，价格总体平稳。

粮油价格基本稳定，百家大型农副产品批发市场大米、面粉、食用油平均批发价格与节前一周基本持平。

肉类价格小幅上涨，其中猪肉批发价格37.26元/公斤，比节前一周上涨1.6%；牛肉批发价格65.05元/公斤，上涨0.4%；羊肉批发价格62.48元/公斤，上涨0.2%。

禽产品价格有涨有跌，其中白条鸡批发价格19.62元/公斤，比节前一周上涨0.5%；鸡蛋批发价格11.25元/公斤，下降2.4%。

蔬菜水果价格有所下降，30种蔬菜平均批发价格3.64元/公斤，比节前一周下降1.6%；6种水果平均批发价格6.44元/公斤，下降3.4%。

(责编：牛镛、岳弘彬)