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国庆前六天出入境人次超千万

2019年10月08日05:13  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　本报北京10月7日电　（记者张璁）记者从国家移民管理局获悉，国庆节假期前6天，全国边检机关查验出入境人员1045万人次，同比下降11%。

　　其中，内地居民出入境607万人次，同比下降15.1%；港澳台居民出入境303万人次，同比下降7%；外国人出入境135万人次，同比增长1.4%。北京首都、上海浦东、广州白云等大型空港口岸出入境客流总体平稳，相较去年变化不大。毗邻澳门陆路口岸出入境客流增长较快，拱北口岸日均出入境人员达到44万人次，同比增长6%。毗邻香港陆路口岸出入境客流降幅明显，罗湖、深圳湾、福田口岸日均出入境人员分别为13.5万人次、10.6万人次、10.5万人次，同比分别下降47.8%、31.2%、37.7%。

(责编：马昌、曹昆)
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