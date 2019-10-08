前8月基础设施投资增速回升

据新华社北京电 （记者陈炜伟）国家统计局近日发布的数据显示，1至8月份，基础设施投资同比增长4.2%，增速比1至7月份加快0.4个百分点。

统计显示，基础设施投资中，生态保护和环境治理业投资增长42.2%，增速比1至7月份和上年同期分别加快1.2和7.3个百分点；道路运输业投资增长7.7%，增速比1至7月份加快0.8个百分点；铁路运输业投资增长11.0%。

此外，数据显示，1至8月份，社会领域投资同比增长13.8%，增速比上年同期加快1.7个百分点，高于全部投资8.3个百分点。其中，教育投资增长19%，文化、体育和娱乐业投资增长15.1%。

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