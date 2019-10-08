内蒙古奶和玉米产业破千亿级

据新华社呼和浩特电 （记者王靖）记者10月6日从内蒙古自治区政府获悉，新中国成立70年来，内蒙古着力发展壮大农牧业产业，目前已打造出奶产业和玉米产业2个千亿级农牧产业，形成了肉羊等8个百亿级优势产业，农牧业高质量发展迈出坚实步伐。

内蒙古农牧厅厅长孙振云表示，下一步，内蒙古将不断推动农牧产业提档升级，着力打造更多专业化、规模化产业集群，力争将肉牛、肉羊、杂粮产业打造成千亿级产业集群，把大豆、中蒙药等产业打造成百亿级产业集群，使优势特色产业成为支撑推动农牧业高质量发展、助推乡村产业振兴的中坚力量。

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