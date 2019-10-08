国庆旅游花了6497亿元

记者10月7日晚从文化和旅游部获悉：综合各地文化和旅游部门、通讯运营商、线上旅行服务商数据，经中国旅游研究院（文化和旅游部数据中心）综合测算，2019年国庆7天全国共接待国内游客7.82亿人次，同比增长7.81%；实现国内旅游收入6497.1亿元，同比增长8.47%。受景区降价、高速免费、文旅融合和监管有力等积极因素的影响，游客满意度和获得感稳步提升。

爱国主旋律引领国庆旅游

假期文化活动丰富多彩，爱国主旋律引领国庆旅游市场。国家博物馆延长多个展览的展期，海南省博物馆每天开放至21时，江西省博物馆首次开启夜游模式，让游客体验不一样的“博物馆奇妙夜”。天津市文博场馆推出《我与祖国共成长》等100场文博展览。武汉市属博物馆、纪念馆推出40余项红色展览活动。贵州、四川、湖南、吉林等地的博物馆、美术馆、文化馆延长开馆时间，让广大群众获得更多的文化服务。

假日旅游传承红色价值

红色旅游成为今年国庆旅游市场的主打产品。游行主题方阵和地方花车展示元素成为游客的网红打卡地。调查表明，78.84%的游客参与了各式国庆庆祝活动。

中共一大会址、南湖红船、杨家岭、西柏坡、古田会议旧址、香山革命纪念地等红色旅游景区迎来客流高峰。鄂豫皖苏区首府革命博物馆、河南箭厂河等红色景区和革命旧址游人如织，游客携家人纷纷重走习近平总书记考察路线，缅怀革命先烈，感受红色文化，传承红色基因。海南三亚红色娘子军演艺公园推出“壮丽70年，青春正当红”系列主题活动。

美丽风景映衬美好生活

美丽中国旅游梦越来越走进人民群众的日常生活。调查表明，国庆期间出游1-2次的游客占比52.01%，出游3-4次的游客占比达35.05%。景区推出多重优惠吸引游客，安徽省38个国有重点景区降低门票价格，部分景区门票价格下调幅度超过10%。全域旅游效果明显，游客深入体验城乡美好生活，夜间旅游方兴未艾。调查表明，44.96%的游客长假期间参与夜间旅游活动。

出境旅游消费更趋理性

国庆假期，全国口岸日均出入境旅客达到198万人次，7天合计出境游突破700万人次。与数年前长假国人海外爆买不同，今年假期出境游客更加注重放松心身，抢购马桶盖、感冒药、电饭锅等商品，甚至打包用小集装箱运回国内的现象鲜有发生。

国人青睐的海外旅游目的地也日趋合理，盲从跟游者越来越少。国庆期间，除日本、泰国、马来西亚、新加坡、澳大利亚、法国、意大利、俄罗斯等传统目的地依旧火爆外，捷克、奥地利、匈牙利、斯洛伐克、波兰、克罗地亚、马耳他、柬埔寨等小众目的地旅游产品在线预订量同比增幅超两位数。

(责编：马昌、曹昆)