福州市闽侯青口镇出口创佳绩

本报电 （陈则周、林巧燕）享誉全国的“汽车之城”——福建省福州市闽侯县青口镇，今年上半年又创佳绩：规模以上工业产值210多亿元，其中汽车产业94多亿元，出口创汇近12亿元。

青口汽车城的大发展已有20多年历史。1995年，台湾裕隆集团所属的中华汽车集团选中了青口建东南汽车城。2003年，德国戴姆勒公司来到青口投建福建奔驰汽车公司。经过多年的发展，青口汽车工业从两岸牵手合作迈向国际化，并依托两大龙头企业的带动，各类汽车配套企业纷纷在此落地开花。

目前青口镇累计引进建成投产企业280多家，其中汽车整车厂及配套厂180多家，汽车销售企业（4S店）30多家。眼下青口正在加快建设以新能源汽车为方向的东台工业园。

(责编：马昌、曹昆)