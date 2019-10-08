开放的中国让世界刮目相看

中国国际进口博览会场馆。

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2019年9月24日，中欧班列“齐鲁号”驶出济南南站，首次开往塞尔维亚。

本报记者 潘俊强摄

乐高在华的某门店。

资料图片

2019年9月12日，海南大学国际教育学院组织中秋文化体验活动。图为海南大学留学生在制作月饼。

新华社记者 郭 程摄

70年来，中国从封闭半封闭走向全方位开放，从一穷二白走向繁荣富强，从百废待兴走近世界舞台中央……

如今，坚实的发展基础、显著的经济增长、惊人的市场潜力、扎实的开放政策，正在帮助中国为全球经济注入源源不断的活力和动力。可以说，一个带来巨大发展机遇的中国正在让世界刮目相看。

改革开放改变中国人生活

第一台进口设备、第一次对外援建、第一次出国留学、第一家合资企业、第一个经济特区、第一家肯德基餐厅、第一个外资超市、第一次举办奥运会、第一次举办世博会、第一次举办进博会……数十年来，开放对中国的改变渗入了生活的方方面面。

日本桃汁饮料、泰国生产的猫粮、新西兰纯天然蜂蜜、美国阿拉斯加鳕鱼片、意大利天然草本牙膏……在位于北京大望路的华联精品超市内，各种进口商品占据着不小的“地盘”。几乎每一个品类的货架上，都有相当比例的进口商品供消费者挑选。

“小的时候，家里有两台进口日本电视机，一台是杰伟世电视，一台是松下电视。到现在我的印象还特别深刻，遥控器都是镶嵌在电视机上的。”在北京工作的王先生说，从最早的电视、冰箱，到后来的随身听、MP3，再到现在的化妆品、小家电，如今进口商品对中国人来说已经变得司空见惯。

在对外经济贸易大学国际经济贸易学院教授刘青看来，随着改革开放的深入，现在中国商品的供应无论是数量还是质量都有巨大改变，消费者选择更多样了，而且不断有新产品出现来满足人们的新需求。

除了饮食之外，开放也让中国人的购物方式变得丰富。时空转换到1996年，沃尔玛在深圳开设了中国第一家沃尔玛购物广场和山姆会员商店。彼时，粮票才逐渐离开流通领域，在供销社排队采购的记忆依然新鲜，外资开设的自选商场就悄然来到中国消费者身边。“商场一开业，周边的人全去凑热闹。”深圳市民李女士回忆，“以前都是排队买，我们隔着玻璃看，要啥告诉售货员。现在，超市里东西都摆在货架上，我们随便选随便看。”

据沃尔玛中国公司事务部高级副总裁石家齐介绍，当时深圳只有少数本土百货超市、香港商店、免税店，其余都是便利店或是小商铺，大型超市非常少见。沃尔玛等一批外资企业将现代零售业态引入中国，改变着中国本土零售业的格局。例如，员工培训时，美国教练从搭货架、上货、陈列商品、到清洁等细节都手把手地教，地板要清洁到食品掉下去能捡起来吃的程度。“中国城市化的快速发展、中等收入群体的快速崛起，加上中国政府扩大内需的政策都将为零售业带来更多机遇，我们对在中国的发展充满信心。”石家齐说。

从对世界经济增长年均贡献率仅1.1%，到世界经济增长的第一引擎；从“一颗螺丝钉都是宝贝”，到主要工业产品产量居世界前列；从与世界各国的贸易往来非常少，到货物进出口总额稳居世界第一；从“没有一条高速公路”，到高速公路总里程14.3万公里，跃居世界第一位……中国在开放中实现了巨变。

中国发展造就世界机遇

在实现经济社会发展的过程中，中国主动敞开胸怀推行的开放政策，一方面使中国经济深度融入全球产业体系之中，另一方面也为世界各国企业带来了巨大机遇。

据法国泰雷兹集团北亚区副总裁兼中国区总裁顾乐涵介绍，自2001年起，泰雷兹就成为北京、上海、广州三大区域管制中心的空管自动化系统供应商，为中国60%的空中交通提供空管系统支持，向空客各型客机以及各大飞机制造商提供航电系统与维修服务。

“随着中国经济深度融入世界，中国创造了更加开放、便利、透明的营商环境，推动新一轮高水平对外开放。联合国贸发会议近期发布的报告也显示，中国外资流入量达到历史新高，是全球第二大外资流入地。这印证了中国投资环境的不断优化，泰雷兹对在华业务发展充满信心。”顾乐涵说。

“乐高集团致力于将寓教于乐的理念与乐趣带给全球各地的孩子们。在过去30多年间，乐高集团持续在中国推动品牌和业务的发展。中国是我们的关键战略市场之一，我们也持续加快步伐，希望将乐高玩乐体验带给更多的中国孩子。目前，乐高已在北京、上海开设品牌旗舰店，在嘉兴开设一家工厂。到2019年底，我们将在中国的35座城市拥有140家品牌零售店。非常感谢中国政府为国际企业构筑良好营商环境的不懈努力。”丹麦乐高集团首席执行官倪志伟向本报记者表示。

日本骊住集团水科技首席执行官YC Chen表示，中国市场是骊住集团在亚洲乃至全球范围内的重中之重。进入中国市场30多年，骊住集团携手高仪、伊奈、美标以及骊住整体卫浴四大国际品牌，很荣幸地共同见证了中国经济快速发展。目前，中国市场成为推动骊住集团整体转型增长的启动平台。“2019年初，我们在上海成立了全新的亚洲研发中心。骊住集团将始终投资于中国市场，因为我们相信，中国市场的未来发展潜力和前景是无限的。”YC Chen说。

对美国陶氏化学公司而言，以中国大陆为主体的大中华区是其全球第二大市场。2009年，上海陶氏中心在张江高科技园区正式投入运营，成为陶氏化学在美国本土以外最大的一体化研发中心，拥有100多个世界顶尖实验室、近700名科研人员，规模居外商在华设立的研发机构前列。

美国陶氏大中华区总裁林育麟认为，“一带一路”倡议是中国推动全球经济可持续发展的重大举措，具有深远意义。这些举措推出伊始，陶氏大中华区就密切关注并指定专门小组进行研究。目前，陶氏全球总部战略团队也有专人跟踪“一带一路”相关项目进展，以便捕捉其中机会。

从外资企业对中国的评价和态度中，不难看出在他们眼里，一个日益开放的中国意味着怎样难得的机遇。

“中国智慧”获全球点赞

“授人以鱼不如授人以渔”。对世界而言，如果说中国成就、中国市场是“鱼”，那么中国经验、中国智慧、中国方案便是“渔”。

70年来，中国在很多领域的探索都给世界带来了巨大贡献。以减贫为例，新中国成立70年来，中国有计划有组织的扶贫开发取得了举世瞩目的成就，也为全球减贫提供了经验。数据显示，近6年来，农村已累计减贫8239万人，年均减贫1373万人，农村贫困发生率也从2012年末的10.2%下降到2018年末的1.7%，中华民族千百年来的绝对贫困问题有望得到历史性解决。另一项数据显示，改革开放以来，在现行联合国标准下，中国7亿多贫困人口成功脱贫，占同期全球减贫人口总数70%以上。

世界银行2018年发布的《中国系统性国别诊断》报告称“中国在快速经济增长和减少贫困方面取得了‘史无前例的成就’”。联合国秘书长古特雷斯在“2017减贫与发展高层论坛”时专门发贺信盛赞中国减贫方略，称“精准减贫方略是帮助最贫困人口、实现2030年可持续发展议程宏伟目标的唯一途径。中国已实现数亿人脱贫，中国的经验可以为其他发展中国家提供有益借鉴”。

再如，面对经济全球化带来的新问题，世界范围内一时间出现了很多单边主义、保护主义的呼声，寄希望于让各经济体从世界经济的大海退回一个个“小湖泊”“小河流”，以解决发展不平衡的矛盾。而中国则从纷繁复杂的局势中把握规律，高举“扩大开放、互利共赢”的旗帜，与世界各国携手应对“成长的烦恼”。从提出“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”，到举办中国国际进口博览会；从成功举办两届“一带一路”国际合作高峰论坛，再到设立自由贸易试验区、主动缩短负面清单……在中国方案里，“开放”这个关键词从来没有改变。

美国硅谷著名天使投资人史蒂夫·霍夫曼表示，自己非常看好中国经济的发展前景。他说，中国经济政策发挥的作用举足轻重，为世界经济带来了积极影响。特别是中国不断扩大对外开放、支持民营经济等多种举措，推动了相关产业蓬勃发展，中国将继续成为世界经济发展的引擎。

土耳其寇琦大学商学院顾问奥克塔伊·法提赫表示，举办进博会是中国向世界传递的重要信号，即中国市场对世界更加开放。与此同时，中国宣布进一步降低关税、提升通关便利化水平、放宽市场准入等举措，对全球来说都是重大的利好。

“一个国家、一个民族对世界和人类作出的贡献不仅在于创造了多少物质，还在于提出了什么理念。”希腊总统帕夫洛普洛斯在出席亚洲文明对话大会期间，高度赞赏中国领导人提出的世界文明观、共建“一带一路”倡议和构建人类命运共同体理念，认为这些体现了中华文明的古老智慧和中国作为一个负责任大国的历史担当。

(责编：杨曦、孙阳)