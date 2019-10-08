驻华外交官：中国是非常适合投资的市场

“中国市场比世界上其他任何一个市场都有活力”

今年是新中国成立70周年，阿根廷驻华大使迭戈·盖铁戈高度评价中国过去几十年取得的发展成就，尤其是过去20年间，中国成为了包括阿根廷在内的世界130多个国家的贸易伙伴。盖铁戈看到中国在很多先进技术方面遥遥领先，比如5G、铁路工程、人工智能和电子商务等。

阿根廷与中国电商平台合作，并在天津、上海、温州等城市建立了配送中心。现在最多只需要两天时间，阿根廷商品就可以送到中国消费者家里。“这简直太棒了”盖铁戈感叹道：“中国市场比世界上其他任何一个市场都有活力。”

盖铁戈认为，“一带一路”是一项非凡的倡议，中阿双边合作项目都是在“一带一路”框架下完成的，包括旅游、贸易投资等。其中旅游业增长显著，过去3年里，到阿根廷的中国游客翻了3倍。盖铁戈表示，随着世界各国的来往逐渐密切，人们所期待的全球化世界终将实现。

“中国时刻都在变化，新的机会层出不穷”

白俄罗斯驻华大使鲁德·基里尔感慨，中国的快速变化，是他作为驻华大使所面临的最大挑战。他说：“周围一切都在飞速变化，新的机会层出不穷。”基里尔感受到，中国的变化需要自己时刻提升适应能力。

鲁德·基里尔谈到了中白工业园，作为两国在“一带一路”框架内的合作典范，“中白工业园不仅是白俄罗斯最大的工业园，同时也是中国在海外建成的最大工业园。”

“在中国感受到人们对未来光明前景的信心”

菲律宾驻华大使馆商务参赞格伦·佩尼亚兰达认为改革开放让中国真正成长起来。“中国在电子商务和移动支付方面所取得的发展，还有领先世界的高铁，这些都在改变人们的生活方式。”

佩尼亚兰达说，在来中国不到两年的时间里，他访问了不少城市，还有农村地区，看到中国农村的住宅以及农民们舒适的现代生活。“我看到这些，感受到了人们对未来光明前景的信心。”这些进步不仅改变了中国人的生活方式，也对包括菲律宾在内的周边国家产生了影响。“我认为这是我们发展中国家可以借鉴的模式，帮助解决我们现在遇到的同样问题，我很高兴看到新中国的脱颖而出以及民众在国家的发展中为自己和后代发掘机会。”

“许多发展中国家从中国的进步中受益”

坦桑尼亚驻华大使姆贝尔瓦·凯鲁基高度评价新中国成立70年来所取得的巨大发展，“许多发展中国家都从中国的农业、科技、医药等不同领域的进步中受益匪浅。”

凯鲁基说，中国在坦桑尼亚基础设施建设中，发挥着非常重要的作用。过去从坦桑尼亚的商业城市达累斯萨拉姆到西北部城市卡杰拉必须经过另一个国家，费时较多。但是现在，受惠于“一带一路”框架下公路基础设施的建设，人们可以在一天内开车直达两地，极大地缩短了路程时间。

“无论是铁路、公路还是港口，都有中国建设者的名字”，而这些基础设施建设对坦桑尼亚贸易和投资的连通性非常重要。”凯鲁基说。

“对中国科技发展感到惊讶”

阿联酋驻华大使阿里·扎希里说他对中国科技发展水平感到惊讶和佩服。来中国之前，扎希里认为已经对中国的经济实力和发展速度有了相当的了解，然而来到中国之后他才对中国的高速发展有了更为直观的认识，尤其是中国的科学技术发展。“毫无疑问中国现在是技术的领导者。”扎希里说。

在投资合作方面，扎希里表示中国是非常适合投资的市场，机会众多。目前阿联酋公司在中国开展了650多个项目，涵盖诸多领域，其中最突出的是能源、港口、银行、贸易自由区等。

（据国务院国资委新闻中心）

(责编：杨曦、孙阳)