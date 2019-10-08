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中国持续保持亚太地区最大国际游客客源地

吴雨

2019年10月08日08:36  来源：光明日报
 
原标题：中国持续保持亚太地区最大国际游客客源地

　　全球支付科技公司万事达卡近期发布的报告显示，中国内地持续保持了亚太地区最大国际游客客源地的市场地位。亚太地区前五大旅行目的地——曼谷、新加坡、吉隆坡、东京和首尔，它们的最大客源地均为中国内地。

　　万事达发布的2019年亚太地区旅行目的地指数报告显示，中国内地自2012年超越日本成为亚太地区最大客源地后，保持这一地位至今。中国内地是亚太地区82个城市的前三大客源地之一，占本次报告调查的161个目的地的一半以上。包括曼谷、新加坡、吉隆坡、东京、首尔等在内的亚太地区最热门20大目的地中，中国内地为其中13个市场提供了最多的游客资源。

　　在出境游保持高速增长的同时，中国入境游市场的上升趋势也持续巩固。在报告涵盖的161个亚太地区热门旅行目的地中，共有41个中国城市上榜，占比约26％。

　　万事达卡中国区总裁常青表示，越来越多的中国消费者走出国门、走向世界，背后离不开日益便捷的支付服务，金融科技正进一步为中国跨境旅游业健康发展增添动力。（新华社北京10月7日电 记者吴雨）

(责编：杨曦、孙阳)
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