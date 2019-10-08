原标题：利率改革未改货币政策稳健基调

改革完善贷款市场报价利率（LPR）形成机制，并非为了“大水漫灌”，其目的在于通过改革的办法来引导实体经济融资成本下行，起到缓解小微民营企业融资难、融资贵的作用，是“精准滴灌”。在国内经济运行总体平稳的背景下，当前，货币政策没有较大幅度的降息或推出量化宽松政策的必要，而应继续坚持以我为主，保持定力，坚持货币政策的稳健取向

在近期进行贷款市场报价利率（LPR）改革之后，1年期LPR报价走低。最新一期1年期LPR报价比此前低了5个基点。再加上9月16日，年内第二次全面降准落地，释放了约8000亿元资金。这一系列改革举措和货币政策操作，被少数人理解为我国货币政策正走向宽松，央行是在降息放水。

在全球主要经济体重回宽松货币政策之时，产生这样的误解不足为奇。今年以来，包括美国、欧洲和日本等在内的许多发达经济体以及部分新兴经济体都调整了货币政策的走向。如美联储今年以来在不足两个月内连续两次降息，其他主要经济体也纷纷跟进降息甚至重启量化宽松政策。

在全球央行掀起降息潮之时，我国并未亦步亦趋。改革完善贷款市场报价利率（LPR）形成机制，并非为了“大水漫灌”，其目的在于通过改革的办法来引导实体经济融资成本下行，起到缓解小微民营企业融资难、融资贵的作用，是“精准滴灌”。正如9月4日的国务院常务会议指出的，坚持实施稳健货币政策并适时预调微调，加快落实降低实际利率水平的措施，及时运用普遍降准和定向降准等政策工具，引导金融机构完善考核激励机制，将资金更多用于普惠金融，加大金融对实体经济特别是小微企业的支持力度。

作为一个大型经济体，我国货币政策此前一直遵循并将继续坚持这样一个原则——以我为主，我国的货币政策主要根据国内的经济形势和物价走势进行预调微调。

从我国当前的宏观经济形势看，经济运行虽然存在一定下行压力，但总体运行在合理区间，物价也处于相对温和的水平。根据国家统计局发布的最新数据，从今年前8个月来看，我国经济运行保持总体平稳、稳中有进的发展态势。前8个月，CPI同比上涨2.4%，仍然保持在全年预期目标之内。就业形势保持总体稳定，经济增长内生动力较强。内需已经成为经济增长的主要动力，上半年内需对经济增长贡献率接近80%，消费的扩大对经济增长的稳定支撑作用和拉动作用在提升。这也为中国经济继续保持总体平稳、稳中有进的态势奠定了良好的基础。

在国内经济运行总体平稳的背景下，当前，货币政策没有较大幅度的降息或推出量化宽松政策的必要，而应继续坚持以我为主，保持定力，坚持货币政策的稳健取向。

但是，货币政策保持稳健并不代表一成不变。应清醒地认识到，当前全球经济增长动力减弱，国际经济环境复杂多变，不确定因素明显增多，经贸摩擦升级、贸易投资放缓、保护主义抬头，这些来自外部的因素会对国内经济造成相应影响，经济下行压力仍然存在。从内部看，经济转型升级中也还有不少结构性问题亟待解决。

因此，在稳健的基调下，我国货币政策仍然需要加强逆周期调节，保持广义货币M2和社会融资规模的增长速度与名义GDP的增长速度大体上相当、大体上匹配，保持流动性合理充裕，坚决不搞“大水漫灌”。同时，也要加大结构性调整的力度，下大力气疏通货币政策的传导机制，更多用改革的办法来推动企业融资成本降低，为我国经济高质量发展创造良好的货币金融环境。

(责编：杨曦、孙阳)