原标题：GDP统一核算为高质量发展助力

省级GDP由国家统一核算、实施GDP核算下算一级，其意义不仅在于解决长期存在的省级数据相加不等于全国数据的问题，更在于依照一个统一的统计标准，更加精准地确定各地的经济总量及其结构，看清各地经济在全国整体经济中的地位及彼此间的联系、影响，分析和判断各地经济发展进程中的趋势、特点和问题，为经济高质量发展提供更加准确可靠的核算资料和统计数据

前不久，国家统计局新闻发言人表示，我国将实现GDP下算一级，即由国家来统一核算各省、自治区、直辖市的GDP数据。尽管此前已有过类似表述，但此次明确将结合第四次经济普查解决这一问题且不久将进入普查数据发布阶段，很多人对此给予了广泛关注。

GDP分省数据相加不等于全国数据，原因主要在于GDP的分级核算制度。作为一个国家或地区所有常住单位在一定时期内生产活动的最终成果，GDP是核算出来的，不是加总出来的。这个总量指标覆盖国民经济各个行业，既需要统计数据，也需要会计资料；既需要常规报表，也需要普查数据、抽样数据；既需要统计部门的数据，也需要财税、金融、保险等各相关部门的资料；既要汇总数据，还要搜集资料进行虚拟估算，编制平衡表。GDP核算有三种方法：生产法、收入法和支出法。理论上三种方法的结果应该一致，但由于资料来源庞杂，计算复杂，即使是一个国家和地区，不同核算方法的结果也往往因不一致而需要调整。

世界各国的GDP核算，有的仅在国家层面进行一级核算。而如果分级核算，下一级的加总都很难等于上一级的总额，因此有的国家要进行人为调整使其一致。我国经济总量较大、发展速度较快、各地差异较大、情况较为复杂，核算及调整的难度也较大。诸如一些金融、交通部门，全国统一核算，各地核算时也不能缺位，核算时分劈难度较大。一些不同层级的法人单位，在分级核算时也存在重复计算的可能。此外，统计造假案件不时被披露和查处，也引发一些人对数据质量的担心。

鉴于存在着这些问题及困难，国家统计局近年来努力加强对各地GDP数据的质量评估和控制，实行核算的下管一级。“下管”重点是加强对趋势的把握和控制，加强对现有资料的评估分析。

以2018年12月31日为时点的第四次全国经济普查，为GDP统一核算提供了条件和契机。首先，普查将摸清全国的经济总量及其结构。以全部二三产业为普查范围的第四次经济普查，将在汇集所有法人单位、产业活动单位信息，弥补常规统计不足的基础上，确定全国经济总量，并对2018年及此次普查与上次普查之间的全国GDP总量予以修正；其次，普查将校准各地GDP数据。无论是存在漏统还是重复，都可以在“一个不能少”的经济普查中被发现和修正；第三，普查将掌握全国统一核算单位相对详细的数据资料，从而为按省际分劈数据奠定基础。

省级GDP由国家统一核算、实施GDP核算下算一级，将是我国核算制度的重大改革。其意义不仅在于解决长期存在的省级数据相加不等于全国数据的问题，更在于依照一个统一的统计标准，更加精准地确定各地的经济总量及其结构，看清各地经济在全国整体经济中的地位及彼此间的联系、影响，分析和判断各地经济发展进程中的趋势、特点和问题，为我国经济高质量发展提供更加准确可靠的核算资料和统计数据。

作为一项重大改革，GDP统一核算既有大量技术性工作要做，更需要各方面统一思想、提高认识。各地党委政府应牢固树立正确的政绩观，以科学和实事求是的态度，看待统一核算后的本地GDP数据变化。GDP能反映问题，但只能反映一定的问题，各地资源禀赋不同、区域功能定位不同，不能简单以GDP论英雄。所以，各地应把关注和工作的重点放在依据数据认真分析本地经济发展中的具体情况上，从本地实际情况出发，加快转型升级和新旧动能转换，切实推动地方经济高质量发展，努力做到行稳致远。

(责编：杨曦、孙阳)