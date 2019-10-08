原标题：境外移动支付再创新高

10月7日，支付宝联合飞猪网发布报告显示，“十一”黄金周期间，境外移动支付再创新高，人均支付近2500元，同比增长14%，单笔消费金额同比增幅达11%。

报告显示，浙江、上海、江苏三地消费者在海外更爱用移动支付。从境外人均消费金额看，浙江、上海、江苏分列前三位，其后依次为辽宁、天津和北京，这6个省市的人均移动支付消费都超过了3000元。

从消费增幅看，西藏（36%）、山西（22%）、广东（19%）、上海（17%）、北京（17%）、新疆（17%）、甘肃（16%）、福建（15%）均超过全国平均水平，其中，西藏和新疆消费增幅不输“北上广”成为亮点。

从年龄段看，“一老一少”两头出境游人数增长最快，其中“00后”增长高达130%，“60前”的人数也增加了近三成。随着移动支付覆盖越来越广，中国游客在葡萄牙、菲律宾和马尔代夫的支付宝交易笔数增长最快，同比分别增长了63倍、25倍和15倍。

今年出境游有哪些热门新玩法？数据显示，越来越多的出境游客开始探索更独特的体验。一些小众出境游目的地成为打卡新热点。飞猪APP上，“十一”黄金周期间欧洲铁路车票销量同比增长35%。此外，泰国、马来西亚等东南亚地区的“榴莲之旅”旅游产品销量也同比提升了59%。

为更好地服务中国游客，全球越来越多商家主动接入支付宝等移动支付方式。“十一”黄金周期间，全球有55个国家和地区的30万商家挂上了蓝色二维码“锦囊”，仅黄金周前4天的领取量就超过百万个。

(责编：杨曦、孙阳)