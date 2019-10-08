人民网>>财经

境外移动支付再创新高

陈果静

2019年10月08日08:41  来源：经济日报
 
原标题：境外移动支付再创新高

　　10月7日，支付宝联合飞猪网发布报告显示，“十一”黄金周期间，境外移动支付再创新高，人均支付近2500元，同比增长14%，单笔消费金额同比增幅达11%。

　　报告显示，浙江、上海、江苏三地消费者在海外更爱用移动支付。从境外人均消费金额看，浙江、上海、江苏分列前三位，其后依次为辽宁、天津和北京，这6个省市的人均移动支付消费都超过了3000元。

　　从消费增幅看，西藏（36%）、山西（22%）、广东（19%）、上海（17%）、北京（17%）、新疆（17%）、甘肃（16%）、福建（15%）均超过全国平均水平，其中，西藏和新疆消费增幅不输“北上广”成为亮点。

　　从年龄段看，“一老一少”两头出境游人数增长最快，其中“00后”增长高达130%，“60前”的人数也增加了近三成。随着移动支付覆盖越来越广，中国游客在葡萄牙、菲律宾和马尔代夫的支付宝交易笔数增长最快，同比分别增长了63倍、25倍和15倍。

　　今年出境游有哪些热门新玩法？数据显示，越来越多的出境游客开始探索更独特的体验。一些小众出境游目的地成为打卡新热点。飞猪APP上，“十一”黄金周期间欧洲铁路车票销量同比增长35%。此外，泰国、马来西亚等东南亚地区的“榴莲之旅”旅游产品销量也同比提升了59%。

　　为更好地服务中国游客，全球越来越多商家主动接入支付宝等移动支付方式。“十一”黄金周期间，全球有55个国家和地区的30万商家挂上了蓝色二维码“锦囊”，仅黄金周前4天的领取量就超过百万个。

(责编：杨曦、孙阳)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved