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“十一”黄金周零售和餐饮销售额达1.52万亿元

冯其予

2019年10月08日08:41  来源：经济日报
 
原标题：“十一”黄金周零售和餐饮销售额达1.52万亿元

　　本报北京10月7日讯 记者 冯其予报道：今年“十一”黄金周，消费市场洋溢着浓浓的喜庆氛围，购物、餐饮等传统消费亮点纷呈，旅游、文化、体育等新兴消费蓬勃发展，夜间经济、首店经济成为新亮点，个性化、品质化、智能化引领消费升级大潮，生活必需品市场供应充足，价格总体平稳。据商务部监测，10月1日至7日，全国零售和餐饮企业实现销售额1.52万亿元，比去年同期增长8.5%。

　　黄金周期间商品消费亮点纷呈。节日期间，各地绿色食品、时尚服饰、智能家电、新型数码产品等商品销售红火。广西、内蒙古重点监测企业通讯器材销售额同比分别增长9.6%和5.3%，河北秦皇岛、甘肃兰州重点监测企业服装销售额同比分别增长13%和10%；电商平台健康空调、空气净化器、智能门锁销量同比增长1倍以上。集购物、餐饮、娱乐等功能于一体的综合消费业态受到青睐，上海重点监测的8家购物中心、奥特莱斯销售额同比增长20%以上，安徽重点监测的7家城市综合体销售额同比增长21.2%。各地特色步行街人流集中、消费旺盛，各大商家销售红火。

　　餐饮消费红火兴旺。婚宴、亲朋聚餐、在线订餐成为国庆餐饮市场主角，大众化、特色化餐饮备受青睐。老字号餐饮、特色网红餐厅人气火爆。在线餐饮平台数据显示，国庆期间超过百万名游客在全国重点景区点外卖。黄金周期间，重庆、青海、湖北、四川、江苏等地重点监测餐饮企业营业收入同比分别增长17.0%、16.3%、15.7%、14.0%和 11.3%。

　　黄金周期间，体验消费广受欢迎。旅游、观影、看展、运动、读书等过节方式受到越来越多民众青睐。北京、嘉兴、南昌、井冈山、遵义、延安等红色旅游热点城市受到游客欢迎。一批主旋律影片引发国庆观影热潮，全国电影票房总收入突破40亿元，比去年同期增长1倍以上，创下“十一”黄金周票房纪录。重点监测影城、KTV、主题乐园等体验型消费场所客流量同比增长20%以上。各地博物馆、科技馆、文化馆、展览馆人头攒动，北京展览馆举办的庆祝新中国成立70周年大型成就展吸引大批观众参观。

　　黄金周期间，生活必需品市场货足价稳。各地生活必需品市场供应充足，品种丰富，价格总体平稳。粮油价格基本稳定，百家大型农副产品批发市场大米、面粉、食用油平均批发价格与节前一周基本持平。禽产品价格有涨有跌，蔬菜水果价格有所下降。（相关报道见第四版）

(责编：杨曦、孙阳)
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