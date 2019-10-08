原标题：我国外汇储备规模整体保持稳定

国家外汇管理局10月6日公布的最新数据显示，截至9月末，中国外汇储备余额为30924亿美元，较8月末环比小幅回落，但较年初上升197亿美元，升幅0.6%。业内人士表示，9月我国外汇储备规模小幅波动主要受估值因素影响，整体来看，我国外汇储备规模将继续保持总体稳定。

国家外汇管理局新闻发言人、总经济师王春英表示，9月我国外汇市场供求保持基本平衡。受全球经济增长、主要国家央行货币政策、全球贸易局势、地缘政治因素等影响，美元指数上涨，主要国家债券价格下跌。汇率折算和资产价格变化等因素综合影响外汇储备规模。

华泰证券宏观李超团队分析称，9月外汇储备回落主要受估值因素影响。9月，美元指数由8月末的98.83上涨0.57%至月底的99.4；欧元兑美元汇率由8月末的1.0991下跌0.84%至月底的1.0899；美元兑日元汇率由8月末的106.28下跌1.69%。其模型测算显示，汇率变动估值对储备影响约为-140亿美元。9月，美、欧国债收益率上行，债券收益率对估值带来较大负面影响。9月，5年期美债收益率单月上行64个基点至1.55%；5年期德债全月上行60个基点至-0.78%；5年期日债全月下行1个基点至-0.36%，全球债券收益率对储备估值影响约-160亿美元。

“今年以来，在国际形势错综复杂的背景下，我国经济运行总体平稳、稳中有进，主要经济指标处于合理区间，经济结构持续优化，高质量发展积极因素增多。受此支撑，我国外汇市场运行平稳，外汇储备规模小幅波动主要受估值因素影响，规模总体保持稳定。”王春英表示。

展望未来，王春英表示，往前看，国际经济金融环境不稳定不确定因素增多，全球经济增长放缓，贸易保护主义和单边主义上升，国际金融市场波动性加大。但我国经济发展有巨大的韧性、潜力和回旋余地，长期向好的发展态势没有改变，并继续推进全方位改革开放，这将为外汇储备规模保持总体稳定提供有力支撑。

(责编：杨曦、孙阳)