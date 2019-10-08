原标题：央地新一轮政策助力中小企业发展

《经济参考报》记者获悉，央地正协同发力加码中小企业支持政策，其中提升其专业化能力、创新融资渠道正成为新一轮施策重点。

我国中小企业规模正在快速壮大。数据显示，今年上半年平均每天新登记的企业数1.94万户，其中绝大多数是中小企业。但业内也指出，中小企业在发展中还存在着专业化能力不足、关键技术“卡脖子”、自动化程度不高等问题，融资供需矛盾依然突出。

在提升中小企业竞争力方面，今年8月，中央财经委员会第五次会议明确，要建立共性技术平台，解决跨行业、跨领域的关键共性技术问题；培育一批“专精特新”中小企业。记者从工信部获悉，下一步将进一步开展促进大中小企业融通发展行动计划，实施中小企业知识产权战略推进工程和信息化推进工程，提升中小企业专业化能力和水平，加强对专精特新“小巨人”企业培育。

近一月以来地方频频推出相关新政，力促中小企业专业化发展与数字化转型。例如，湖南日前提出对国家级专精特新“小巨人”企业一次性给予最高不超过50万元奖励，同时每年推动10万家中小企业业务系统云化部署。陕西将引导中小微企业走“专精特新”发展道路，培育一批高新技术企业、瞪羚企业等。山西明确将充分利用大数据、云计算、人工智能等“互联网+”方式，促进中小企业特别是小微企业提升专业化能力和水平。

中国国际经济交流中心经济研究部副部长刘向东对《经济参考报》记者表示，推动中小企业专业化发展和转型升级有助于其在外部风险加大的背景下增强抗风险能力，也有助于巩固和提高其市场份额，逐步做大做强。重点发力领域包括加快技术改造和研发设计，提高产业链水平等。

在创新融资渠道方面，山东提出将优选一批“专精特新”“隐形冠军”等高成长企业纳入上市培育库实施重点培育，在沪深主板、中小板、创业板、科创板上市的企业，按一定比例给予最高一次性补助200万元。江苏日前明确推动中小企业知识产权质押融资。

赛迪智库研究建议，下一步需突破中小企业现有融资模式，一方面，推动数字金融的应用，减少银行和企业间的信息不对称问题，降低企业融资成本；另一方面，建立国家和地方中小企业发展基金协调联动机制，搭建资源共享互通平台，撬动社会资本重点投向种子期、初创期、成长型中小企业。

据悉，工信部下一步将加强与金融机构的合作，扩大小微企业的信贷规模，开展小微企业应收账款融资专项行动。同时推动建立政、银、企风险分担机制，带动更多社会资金支持种子期、初创期、成长期的中小企业发展。

(责编：杨曦、孙阳)