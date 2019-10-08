原标题：资本市场发展进入战略机遇期

近日召开的上交所第九次会员大会提出，当前我国资本市场正处于重要的战略机遇期，要全面落实深化资本市场改革重点任务，以设立科创板并试点注册制为突破点，统筹推进市场建设、一线监管、风险防控等各项工作，努力打造规范、透明、开放、有活力、有韧性的交易所市场。

兴业证券首席经济学家王涵此前指出，在全球“资产荒”背景下，中国资产具备配置价值，外资流入将持续；中国强调资本市场重要性。这两点逻辑是趋势性的、长期存在的。在当前这一阶段，对于中国的权益资产而言，依然处于“战略机遇期”。

实际上，在股票市场，外资持续加大对A股的战略性配置。2019年以来，互联互通机制下的沪股通和深股通净流入规模已经达到1862.61亿元。其中，仅9月份，北上资金净流入就达到646.62亿元，创下沪港通、深港通开通以来单月净流入的历史新高。

瑞银证券则预计，2019年A股市场将获得超过200亿美元被动外资净流入。主动资金方面，如果以MSCI指数为基准的全球/新兴市场/大中华主动型基金在其投资组合中标配A股，2019年主动外资净流入量将高达560亿美元。

数据还显示，摩根士丹利、富达投资、贝莱德、路博迈、阿布达比投资局等全球知名机构9月份调研了多家A股上市公司。从风格、行业来看，这些公司基本以中小创为主，主要涉及半导体、电子元件、计算机应用、机械制造等行业。

与此同时，一些外资机构也正在加速中国市场的布局。9月25日，德劭集团旗下证券类私募——德劭投资管理（上海）有限公司备案了首只产品。全球最大量化基金之一的Two Sigma也进军中国，旗下的腾胜投资管理（上海）有限公司近日成为第22家外资证券类私募。据统计，今年以来，共计有16家外资证券类私募备案了28只产品，超过去年全年。

从市场运行层面来看，机构投资者也对A股市场的中长期运行方向较有信心。海通证券研究所策略首席分析师荀玉根发布报告称，基本面和政策面的确认是个逐步的过程，因此历史上市场在主升浪初期仍会折返跑，反复盘整。从库存周期和政策时效角度预判，全部A股归母净利同比增速三季度见底。预计11月到年底，有望看到基本面企稳逐步确认，政策面进一步发力，牛市第二波主升浪将加速向上。

前海开源基金首席经济学家杨德龙表示，美股已经走了十年的牛市，当前见顶的迹象越来越明显。相较而言，A股无疑是全球资本市场比较大的估值洼地，这将会吸引更多的资金去配置A股，A股市场的长牛、慢牛已经启动。他强调，资本市场已经被提到一个前所未有的战略高度，资本市场的繁荣将会给企业提供直接融资机会，特别是在经济转型和产业升级的过程中，将会为初创企业，特别是科技初创企业提供宝贵的资金来源，成为培育下一个经济增长点的重要引擎。

(责编：杨曦、孙阳)