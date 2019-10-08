原标题：旺季不旺 国庆长假期间楼市维持平稳

小唐是北京一家中介的置业顾问。平时，她两日或更久才会更新一次朋友圈，现在却变成了一日一更新，甚至一日多次更新。“这在前两年根本不会发生，那时带客户看房的时间都很赶，更不用说发朋友圈推房了。”小唐说。

中原地产研究中心统计数据显示，传统旺季不旺，国庆长假期间整体楼市平稳，市场逐渐出现了继续回落的现象。

中原地产首席分析师张大伟表示，从市场看，2019年来，房价调整开始出现从点到区域的现象。热点城市开始逐渐下行，购买力很难再支撑市场继续冲高。特别是2019年春节后的小阳春因为后续各种政策加码影响下，市场在三季度出现了逐渐退烧。

今年国庆长假期间，虽然房企推房量较大，也推出了各种各样的优惠幅度，但看房人却未能如期而至。

事实上，在国庆假期之前，“金九”的市场成色就不足。中原数据显示，9月广州网签一手住宅成交量为6523宗，同比下跌33%。横向对比近4年，今年市场表现仅优于“政策年”2017年。但与之对应的是，9月广州一手新批住宅6195宗，对比8月大幅增加2成，与年内市场热度较高的4、5月供应量基本处于同一水平，但成交却差强人意。

业内人士坦言，冰冻三尺，非一日之寒。今年国庆楼市出现旺季不旺的现象，是意料之中的事情。从整个楼市环境来看，目前房价仍处于高位。

张大伟认为，调控政策频发也是楼市不振的重要因素。中原地产研究中心统计数据显示，9月单月全国房地产调控政策发布次数高达48次，虽然少于8月份的60次、7月份的56次，但整体看，2019年房地产调控政策的密集程度依然刷新历史纪录。

张大伟说，楼市调控保持严厉，针对房价上涨的打补丁措施依然不断出现。预计2019年四季度，全国楼市依然是双向调控，房价平稳的城市不排除出现宽松政策，但只要上涨明显，房地产调控肯定会加码。

(责编：杨曦、孙阳)