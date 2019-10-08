旺季不旺 国庆长假期间楼市维持平稳

小唐是北京一家中介的置业顾问。平时，她两日或更久才会更新一次朋友圈，现在却变成了一日一更新，甚至一日多次更新。“这在前两年根本不会发生，那时带客户看房的时间都很赶，更不用说发朋友圈推房了。”小唐说。
中原地产研究中心统计数据显示，传统旺季不旺，国庆长假期间整体楼市平稳，市场逐渐出现了继续回落的现象。
中原地产首席分析师张大伟表示，从市场看，2019年来，房价调整开始出现从点到区域的现象。热点城市开始逐渐下行，购买力很难再支撑市场继续冲高。特别是2019年春节后的小阳春因为后续各种政策加码影响下，市场在三季度出现了逐渐退烧。
今年国庆长假期间，虽然房企推房量较大，也推出了各种各样的优惠幅度，但看房人却未能如期而至。
事实上，在国庆假期之前，“金九”的市场成色就不足。中原数据显示，9月广州网签一手住宅成交量为6523宗，同比下跌33%。横向对比近4年，今年市场表现仅优于“政策年”2017年。但与之对应的是，9月广州一手新批住宅6195宗，对比8月大幅增加2成，与年内市场热度较高的4、5月供应量基本处于同一水平，但成交却差强人意。
业内人士坦言，冰冻三尺，非一日之寒。今年国庆楼市出现旺季不旺的现象，是意料之中的事情。从整个楼市环境来看，目前房价仍处于高位。
张大伟认为，调控政策频发也是楼市不振的重要因素。中原地产研究中心统计数据显示，9月单月全国房地产调控政策发布次数高达48次，虽然少于8月份的60次、7月份的56次，但整体看，2019年房地产调控政策的密集程度依然刷新历史纪录。
张大伟说，楼市调控保持严厉，针对房价上涨的打补丁措施依然不断出现。预计2019年四季度，全国楼市依然是双向调控，房价平稳的城市不排除出现宽松政策，但只要上涨明显，房地产调控肯定会加码。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】