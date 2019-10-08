原标题：以高水平开放为主线形成改革发展新布局

“十四五”是我国改革与发展事业的关键时期，需要把握扩大开放的大趋势，把高水平开放作为一条主线，不断提升改革发展的质量和水平，以高水平开放促进形成“十四五”改革发展新布局，在扩大开放中实现高质量发展。

完善市场经济体制，促进形成更高层次开放型经济。在新的国内国际形势下，开放与改革直接融合，开放倒逼改革，开放也是最大的改革。“十四五”需要把握推进高水平开放的重要机遇期，在高水平开放中形成全面深化改革的新动力。深化经济体制改革，发展高标准的市场经济，要对接国际基本经贸规则，并适应国际经贸规则变革趋势，加快营造国际化、市场化、法治化的营商环境。

打造与高水平开放相适应的宏观体制。一方面，“十四五”时期的海关体制、财税体制、金融体制，需要适应国际经贸规则的趋势性变化做出某些调整。一方面，“十四五”时期，要按照中央的战略部署，加快构建区域全面开放发展新格局，打造对外开放新高地。例如，推动粤港澳大湾区服务贸易一体化进程、以东北一体化促进东北亚一体化进程、发挥海南在泛南海经济合作中的重要作用等。

以释放巨大内需潜力为主要目标推进制度创新。第一，我国是一个发展中的大国，正处在经济转型升级的新阶段。内需是拉动经济增长的重要力量。激发内需潜力，实现制造业由大变强，从产业创新到科技创新，需要加快完善市场经济体制，建立有利于激发创新的体制机制。第二，我国进入“消费新时代”，消费结构正由物质型消费为主向服务型消费为主转变。“十四五”时期，服务业市场开放成为我国市场化改革的重大任务。第三，推动城乡体制改革，逐渐缩小常住人口城镇化率与户籍人口城镇化率之间的差距，逐步弥合流动人口与户籍人口之间的基本公共服务差距。

着力破解“十四五”时期市场化改革面临的矛盾与问题。“十四五”时期要适应于经济全球化大趋势、着眼于我国全面深化改革开放全局，继续完善市场经济体制，营造支持民营企业发展的制度环境，稳定民营经济发展预期，形成稳定经济增长的动力和合力。同时，要高度重视数字革命、科技革命趋势下的监管体制变革。在数字革命和新一轮科技革命背景下，新技术、新应用、新手段快速涌现。“十四五”需要把握经济社会发展大趋势，准确应对内外部形势的新变化，推进经济体制、监管体制变革。

(责编：杨曦、孙阳)