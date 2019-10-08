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国庆长假大盘点来了，亮点纷呈的数据背后也有大文章

2019年10月08日09:05  来源：澎湃新闻
 

你过节的方式，就是国家强盛人民幸福最好的样子。而国家的强盛，不仅体现在豪气凌云的大阅兵里，也体现在亿万中国人民越来越美好、越来越富足、越来越充实的长假当中。

长假最后一天，这些大盘点来了。而这些数据背后也有大文章，一方面亮点纷呈的数据显示的是强大的中国市场，另外一方面如何增强消费对经济发展的基础性作用？又如何进一步激发市场潜力更好地满足百姓不断升级的消费需求？

来自文化和旅游部的数据显示，今年国庆七天，全国共接待国内游客7.82亿人次，同比增长7.81%；实现国内旅游收入6497.1亿元，同比增长8.47%。

今年国庆假期旅游市场总体安全平稳，红色旅游成为市场主旋律。中共一大会址、南湖红船、西柏坡、香山革命纪念地等红色旅游景区出现客流高峰。

另外，自驾游、家庭游、夜间游、赏秋游成为今年国庆假日旅游市场亮点。安徽全省38个国有重点景区降低了门票价格，部分景区门票价格下调幅度超过10%。山西、福建、黑龙江等地的部分景区在这个假期，纷纷推出先行赔付、快速理赔等措施，让游客的满意度有了明显提升。夜间旅游方兴未艾，重庆解放碑、天津之眼以及新近投入运营的大兴机场成为旅程中的时尚观光地。各地多家博物馆延长展览的展期和开放时间，让游客体验不一样的“博物馆奇妙夜”。

体验不一样了，方方面面的服务也在快速跟上了。目前，全国已建成旅游咨询服务中心11394个，新建、改扩建旅游厕所超过10万座，有效缓解了旅游高峰期游客如厕难的问题。

长假期间，消费市场也是繁荣旺盛 ，亮点纷呈。

商务部今天（10月7日）公布的数据显示，国庆假期全国零售和餐饮企业实现销售额1.52万亿元，比去年同期增长8.5%。

今年的国庆假期，消费结构持续升级，新消费、新业态，带来假日新体验。4K、8K电视机成为国庆期间的热门产品，销量环比大幅增长。同时，智能化家居产品也成为消费者提升生活品质的首选。

中国银联的数据显示，国庆假期前6天，银联网络交易额超过了1.7万亿元，其中住宿、餐饮类同比增幅均在30%以上。

在三亚国际免税城，国庆假期前6天就接待游客16万人次，同比增长超过了30%。

这个国庆假期，票房收入创下历史新高。据灯塔专业版数据显示，国庆假期前6天全国票房达39.78亿元，同比大幅增长131.5%，国庆献礼影片《我和我的祖国》《中国机长》《攀登者》成为票房前三名。

面对繁荣旺盛的消费市场，如何增强消费对经济发展的基础性作用？又如何进一步激发市场潜力更好地满足百姓不断升级的消费需求？

澎湃新闻注意到，长假期间《新闻联播》“风雨无阻 坚定前行”系列专门播发了“激发市场潜力上海靠什么”的一线调研报道，由面到点进行解析。

记者来到了位于上海南京西路的星巴克烘培工坊，上午十点，店内已经是人头攒动，不停运转的咖啡烘焙生产线吸引了大批消费者。

亚洲第一家体验式咖啡工坊的到来，让上海消费者有了很多新鲜体验。这新体验的背后，是把工业生产线搬到商圈里的新模式，这样的作法国内之前一直没有，所以新型体验店落户也一度受阻。

遵照规定，对于政府来说肯定是最省力气的选择。可是一边是外商扩大投资的强烈愿望，一边是消费者日益增长的新需求，怎么办？

一间咖啡工坊，居然让上海市场监管人员3次奔赴国家市场监管总局进行协商。

终于，咖啡烘焙生产线搬进了大型商圈，这里每天吸引的客流量超过了8000人次，日均销售额比星巴克美国门店一周的平均销售额还要高一倍。

上海由此还首创了烘培咖啡开放式生产许可审查细则，摸索的经验变成了在全国可复制的标准。积极作为，主动作为，让国际大品牌纷纷看好上海市场，在上海设立全球首店、亚洲首店的速度也开始加快。耐克全球旗舰店来了、m豆巧克力世界亚洲唯一旗舰店来了、乐高亚洲首家城市中心旗舰店也来了。

据统计，今年1至7月，上海市吸引外资商贸业项目1506个，占项目总数的36.7%。商贸业吸引合同外资35.4亿美元，占比为12.9%。

既要时尚感，又要烟火气。在着力打造全球最新最潮时尚之都的同时，上海9部门联合出台推动夜间经济发展10条措施，丰富百姓的夜间生活。

一到周末，上海新天地这条交通道路就会变身为步行活力街区，互动竞技、文创集市、露天电影，消费者在这里玩得不亦乐乎。

不止是道路调整成分时段步行街，上海通过改革，很多制约夜间经济的政策门槛都迎来了“破冰”，放宽夜间外摆位管制、增加夜间停车位、出租车候客点、夜班公交线路，同时借鉴国际经验，在全国第一个建立了夜间区长、夜生活首席执行官制度。

一系列的改革措施，让上海的夜间数据“闪闪发光”。全国首个夜间动物园、首家夜间博物馆、24小时电影院、深夜书房。最新统计数据显示，上海夜间灯光值、夜间餐饮多样化值等指标位列全国第一。（澎湃新闻记者 方晓）

(责编：车柯蒙、杨曦)
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