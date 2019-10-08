原标题：民营企业要苦练内功 助力经济高质量发展

【新时代民营经济和高质量发展】

经济日报-中国经济网编者按：当前，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。民营经济是社会主义市场经济发展的重要成果，推动民营经济健康发展，让民营经济创新源泉充分涌流，让民营经济创造活力充分迸发，对推动经济高质量发展具有重要意义。

民营企业要苦练内功

国务院发展研究中心 马建堂

非公有制经济和民营企业的健康发展，除去政府的一视同仁、公平对待、优化环境外，克服发展中的困难，不断提高企业在市场中的竞争力，最为关键的还是民营企业要苦练内功。政府愈是优化环境、鼓励支持，民营企业愈要奋发作为、创新进取。

一是在产品和技术上创新。创新是企业在激烈的市场竞争中立于不败之地的唯一法门。要加大研发投入，吸引高层次人才，不断更新产品，提高核心竞争力。

二是在管理上加强。管理也是生产力，管理也能降成本。要加强成本管理，减少各种开支，提高资金使用效率。

三是在诚信上进取。人无信不立，企业无信则不可能长久。要切实树立诚信意识，诚信对伙伴、诚信对客户、诚信对政府、诚信对顾客。靠企业的信誉、产品的信誉，打开市场，占领市场，成为行业排头兵和百年老店。

总之，党对民营经济高度肯定，非公有制经济已是我国经济制度的内在要素和我们党长期执政的重要力量，思想和理论上的创新能否带来我国民营经济的大发展、大进步，靠各级政府雷厉风行的落实，更靠所有民营企业的奋斗创新。

民企助力高质量发展应有新作为

山东省中国特色社会主义理论体系研究中心 姜绍华

目前，推动我国经济向高质量发展，需要民营企业和民营企业家有新的更大作为，激发其内在创新创造活力，在质量变革、效率变革和动力变革等方面做带头兵，为加快建立高质量民营企业体系、实现我国经济高质量发展提供支持。

一是民营企业应在认识上有新作为。正确认识我国现阶段经济发展新特征，在不断扩大我国民营企业国际影响力和经济合作空间、充足市场活力以及进一步激发国内外市场需求潜力上有新作为新发展新突破。

二是民营企业应在政策运用上有新作为。建议将政策吃透吃准。对“政策红包”进行深入研究和解读，做到心中有数。

三是民营企业应在创新发展上有新作为。坚持技术创新驱动发展，通过创新引领民营企业高质量发展，充分发挥民营企业创新的核心动能。

四是民营企业应在对外开放上有新作为。应进一步加强国际经济技术合作，提高技术水平和开发能力，提高产品档次和管理水平，进而提高企业高质量发展能力。

五是民营企业应在制度创新上有新作为。制度建设仍是我国许多民营企业的短板，特别是作为“基础工程”的企业治理制度建设相对滞后。六是民营企业应在管理变革上有新作为。不断调整以及完善企业的管理模式和管理方式，促进企业规范化运作以及科学化管理。

建设好四大支撑体系推动民营经济健康发展

青岛大学 胡金焱

眼下，一些民营企业在经营发展中遇到不少困难和问题，破解这些发展中的问题和瓶颈，需要在人才培养、科技创新、融资、营商环境等四个支撑体系建设上下功夫，从而更好推动民营经济健康发展。

加强人才培养体系建设。“功以才成，业由才广”。要加快建设人才强国，实行更加开放的人才政策，搭建更加有助于人才自我实现的平台，支持民营企业引得进、留得住、用得好各类人才。

加强科技创新体系建设。民营企业实现高质量发展，必须把创新摆在企业发展的首要位置，加强民营企业科技创新体系建设，强化科技创新对民营企业的带动作用。

加强融资体系建设。支持民营企业发展，走好创新驱动之路，必须解决民营企业融资难融资贵问题，建立健全与之相适应的融资体系，进一步发挥好金融活水的作用，助力民营企业跨越式发展。

加强营商环境体系建设。营商环境是民营企业发展的土壤。当前和今后一个时期，我们要在优化营商环境方面继续下功夫，为民营经济营造更好发展环境。

(责编：冯粒、曹昆)