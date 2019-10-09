前8月互联网企业业务收入增20.9%

本报北京10月8日电 （记者王政）工业和信息化部今天发布的最新统计显示，今年1-8月，中国规模以上互联网和相关服务企业（简称互联网企业）完成业务收入7522亿元，同比增长20.9%，增速同比提高0.2个百分点，比1-7月加快0.2个百分点。

互联网企业在网络音乐和视频内容、网络销售、旅游出行、生活服务和电子政务等应用不断创新，带动互联网业务收入规模不断扩大。1-8月，包括网络音乐和视频、网络游戏、新闻信息、网络阅读等信息服务收入规模达4958亿元，同比增长24.3%，增速较1-7月提高3.2个百分点，占互联网业务收入比重为65.9%；以提供生产服务平台、生活服务平台、科技创新平台、公共服务平台等为主的企业实现业务收入1974亿元，同比增长17.2%，较1-7月提升2.8个百分点；互联网企业完成相关的互联网数据服务收入72亿元，同比增长23.3%。

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