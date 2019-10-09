国庆假期银联网络交易超2万亿元

本报北京10月8日电 （记者吴秋余）中国银联8日发布2019年国庆期间银联网络交易数据。国庆假期（10月1日-10月7日），银联网络交易总金额达到2.03万亿元，较去年同期增长28.4%，其中仅前6天消费总量即超过去年黄金周7天之和，消费市场呈现“国庆红”，住宿、餐饮等行业消费同比增幅均在30%以上，夜间消费成为新亮点。
银联交易数据显示，今年“十一”期间，铁路售票消费金额同比增幅超过三成，吉林、山东和江苏成为全国交通出行消费同比增长最快的地区。与旅游相关，宾馆住宿类消费金额同比增长35.6%。
购物及餐饮方面，餐饮类消费金额同比增长40.3%，从消费总量看，河南、广东和山东三省位居全国前三；从同比增速看，河南、山东和山西则增长最快。购物消费方面，广东、河南和山东位居购物类消费总量的全国三甲；从同比增速来看，重庆、四川和辽宁增长最快。
随着《我和我的祖国》等献礼影片的热映，今年国庆档观影总人次及票房呈现热潮。银联交易数据显示，以电影、戏剧、美容等为主的娱乐类消费增长明显，交易金额同比增长超过七成。
今年国庆假期，夜间消费成为新亮点，餐饮、娱乐类消费增速较日间更高。比较不同消费时段，今年国庆假期夜间22时至凌晨6时，夜间餐饮消费金额同比增长55.5%，高于餐饮行业平均增幅，其中深圳、潍坊、广州等地成为全国夜间餐饮消费增长最快的城市；娱乐类消费金额同比增长超过八成，也高于娱乐类消费平均增幅，深圳、海口和河源等地区成为全国夜间娱乐消费增长最快的地区。
境外用卡方面，随着自由行、深度游进一步普及，今年“十一”黄金周中国游客境外消费呈现三大特点：一是出境目的地更趋分散，中国游客假期中在144个境外国家和地区使用银联卡，较去年同期增加了10个，其中“一带一路”沿线热度持续，保加利亚、塞尔维亚、缅甸、白俄罗斯等地交易量同比增长逾2倍；二是跨境用卡场景更加多元，越来越多游客在境外交通、餐饮、娱乐类商户使用银联卡，其中航空、铁路、租车、加油等交通类商户银联卡交易量同比增长逾五成；三是银联“云闪付”移动支付服务受欢迎，中国游客在45个境外目的地使用云闪付APP扫码支付，或开通银联手机闪付“挥”手机支付，带动银联移动支付境外交易额同比增长近20%，其中银联二维码支付交易量同比增长超过8倍；中国游客尤其爱在泰国、新加坡、加拿大、日本扫码支付，在澳大利亚、俄罗斯、法国“挥”手机支付。
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