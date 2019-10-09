人民网>>财经

全球经济需要多边主义合作

记者 颜亮 高攀 熊茂伶 华盛顿报道

2019年10月09日08:22  来源：经济参考报
 
原标题：全球经济需要多边主义合作

　　“没有国家是孤岛，不管它有多大”，全球经济需要多边主义合作才能繁荣，已在今年7月被欧洲理事会提名为下任欧洲央行行长的前国际货币基金组织（IMF）总裁克里斯蒂娜·拉加德近日在华盛顿总部接受记者专访时表示。

　　随着新兴经济体和发展中国家经济实力快速提高、在世界经济中的权重不断上升，推动IMF份额和治理改革、提升新兴市场和发展中国家的发言权与代表性成为增强IMF合法性和有效性的迫切要求，也是拉加德总裁任内头等大事。

　　早在2011年7月履新的首次新闻发布会上，拉加德就强调要落实IMF于2010年批准的份额和治理改革方案，以更好反映国际经济格局变化。根据该方案，IMF份额将增加一倍，其中超过6%的份额将向有活力的新兴市场和发展中国家转移。这是IMF成立以来针对新兴经济体最大的份额转移方案。

　　但由于美国国会阻挠，这项治理改革直到2016年1月才正式生效。回顾这一历程，她感慨万千：“改革难的是落实”，“落实需要付出艰辛的努力，但我们做到了”。

　　上述方案落实后，中国、巴西、印度和俄罗斯四个新兴经济体跻身IMF股东行列前十名，其中，中国更是一跃成为IMF第三大股东。拉加德认为，IMF应继续推动份额和治理改革，以更好反映其成员对全球经济的贡献。

　　拉加德在担任IMF总裁期间多次访华，非常重视发展与中国的合作伙伴关系。她说，人民币加入IMF特别提款权货币篮子就是IMF与中国伙伴关系的鲜明例证，这对IMF、中国以及国际货币体系都有里程碑意义。更多中国籍雇员进入IMF高级管理层也是中国在全球经济治理舞台上影响力提升的体现。2011年，IMF任命朱民担任副总裁，朱民成为首位出任IMF副总裁职务的中国人。

　　在拉加德就任IMF总裁期间，扩充IMF资金实力、增强危机防火墙、帮助世界经济和IMF成员走出国际金融危机等成为其主要任务。面对2011年上任后的欧洲主权债务危机，她联手欧盟委员会、欧洲央行组成“三驾马车”，为希腊、塞浦路斯等国提供救助，竭力避免债务危机蔓延至整个欧元区。

　　2018年，她又领导IMF与阿根廷达成约570亿美元救助贷款协议。这是IMF历史上最大规模的贷款救助计划，有效避免了局部金融动荡演变为更广泛的危机。

　　拉加德指出，当前世界经济增长“平庸”且“脆弱”，面临多方面地缘政治威胁，但经济全球化趋势不可逆转，全球化将进入新阶段。

　　在她看来，全球化要成功，一方面，应更接近普通民众，尽量减少不平等；另一方面，IMF成员自身政策应照顾那些未能从全球化中受益的人群；此外，还应关注人类文化的多样性和差异性。

　　今年恰逢创设IMF和世界银行的布雷顿森林会议召开75周年，其秉持的多边主义精神受到广泛关注。拉加德指出，推动全球贸易繁荣、实现联合国2030年可持续发展议程目标、应对流行疾病、恐怖主义、气候变化等全球挑战都需要多边主义。

　　她呼吁各国重新构想21世纪的国际合作，共同建设“新多边主义”。这意味着各成员必须将全球贸易和自身政策考虑结合起来，更加以人为本，更具包容性，更为透明和负责任，施惠于所有人。

(责编：杨曦、庄红韬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved