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经济学家预计今年美国经济增速或降至2.3%

记者 秦天弘 综合报道

2019年10月09日08:22  来源：经济参考报
 
原标题：经济学家预计今年美国经济增速或降至2.3%

　　美国全国商业经济协会当地时间7日发布的调查结果显示，多数经济学家认为贸易摩擦是美国经济的主要威胁，预计今年经济增速将降至2.3%。

　　调查结果显示，高达81%的受访经济学家认为美国经济面临进一步放缓风险，高于6月的60%。部分经济学家认为美国经济将在明年中期陷入衰退。从五个最为悲观的预测值来看，到明年第二季度美国GDP增长将会进入停滞状态，到第三季度则将下降0.3%。总体而言，经济学家预计美国明年的GDP增长率将会自2016年以来首次跌破2%，为1.8%，而在之前的调查中，对明年的普遍预期是2.1%。

　　受访经济学家认为，贸易摩擦的负面影响正蔓延至更广泛的经济领域，侵蚀企业信心，导致企业投资减少以及制造业、服务业等关键指标疲弱。

　　根据美国供应管理学会（ISM）发布的数据，9月美国制造业采购经理人指数（PMI）较上月大幅下滑至47.8，为2009年6月以来最低水平。这已经是美国制造业PMI连续第二个月收缩，且收缩速度比8月更快。在该机构关注的18个制造业行业中，仅3个行业9月实现增长，其余均出现萎缩。

　　占美国经济80%以上的非制造业形势也同样不容乐观，9月ISM非制造业PMI为52.6，虽然位于荣枯线上，但远低于市场预期的55.3，且创2016年8月以来的最低水平。

　　美联储最为关注的“非农”就业数据也不及预期。美国劳工部公布的数据显示，虽然9月失业率达到3.5%的阶段性低点，但美国9月新增非农就业人数为13.6万人，不及市场普遍预期的14万人，也低于前值的16.8万人。富国证券高级经济学家萨拉·豪斯认为，就业增长放缓将导致居民收入下降，进而导致消费者支出放缓，而消费者支出占美国经济比重的70%以上。

　　分析认为，美国制造业指数以及非制造业指数的低迷，体现了投资者对美国整体经济的担心。世界银行行长马尔帕斯表示，在英国“脱欧”充满不确定性、贸易紧张局势的冲击以及欧洲经济滑坡之际，全球经济前景正在恶化。

(责编：杨曦、庄红韬)
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