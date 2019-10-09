原标题：国庆票房火热凸显文化消费潜力

今年“十一”假期，主旋律大片“燃爆”国庆档。据报道，截至10月7日晚间，今年国庆档票房突破50亿元，创出同档期票房新纪录。其中，三大主旋律影片《我和我的祖国》《中国机长》《攀登者》的票房合计达到49.81亿元。

网民指出，国庆档票房火热与人们收入水平的不断提高和物质生活质量的逐步改善密不可分。近年来，我国文化消费增长加快，产业规模不断扩大，正成为经济转型升级的亮点。消费升级带来了文化消费繁荣，数字文化产业是经济新旧动能转换的关键力量，未来发展潜力和空间巨大。

网民“付一夫”表示，居民消费升级与生活质量改善最重要的特征之一，是消费者更加注重生活品质及体验的提升。电影消费市场的繁荣离不开政策的支持与供给端质量的提升。与此同时，国庆档上映的这几部主旋律电影切合节日气氛，质量也有所提升，进一步激发人们观影的热情，促进了电影消费市场的火爆。

网民“梁达”认为，我国文化产业经过十多年的快速发展，带动文化消费市场出现了多元化、个性化趋势。文化消费的不断增加，标志着居民生活质量的提高，文化消费比重的提高标志着消费结构的升级。而文化产业的蓬勃兴起，也较好地满足了群众多样化、多层次、多方面的精神需求。

有网民指出，充分挖掘巨大的文化消费潜力，要以更科学有效的举措，提高文化供给体系质量和效率，进一步释放文化消费的潜能和活力，推动文化消费转型升级，使其成为拉动经济可持续发展的新动力。

网民“马福春”建议，积极利用新技术，拓展文化消费广度和深度，注重发掘中华文化宝贵资源，为广大人民群众提供更加丰富多样的消费产品；促进文化、旅游与现代技术相互融合，发展基于5G、超高清、增强现实、虚拟现实、人工智能等技术的新一代沉浸式体验型文化和旅游消费内容；加强大数据技术应用，整合共享数据资源，加强趋势分析研判，为促进文化消费提供决策依据。

（记者 李奕蕾 整理）

(责编：杨曦、庄红韬)