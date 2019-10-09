中国经济增长史无前例（望海楼）

今年是中华人民共和国成立70周年。中国的经济增长史无前例，已是世界第二大经济体。考虑到中国拥有世界约20%的人口，她的经济增长速度和规模就更令人印象深刻。

中国经济的发展是中国领导人采取的各项政策和中国人民共同奋斗的成果。当前的国际体系是第二次世界大战后建立起来的，中国正是从这个体系中崛起为一个繁荣的世界大国。在世界经济论坛2017年年会上的讲话中，中国国家主席习近平用了一个比喻：世界经济的大海，你要还是不要，都在那儿，是回避不了的。想人为切断各国经济的资金流、技术流、产品流、产业流、人员流，让世界经济的大海退回到一个一个孤立的小湖泊、小河流，是不可能的，也是不符合历史潮流的。通过这个比喻，习近平主席强调了多边主义所带来的好处，与一些国家特别是美国开始出现的新保护主义立场形成鲜明对比。

事实上，中国对多边主义的坚持，使中国成为欧洲国家以及其他国家的重要伙伴。2018年，中国成为欧盟最大的进口来源国，也是欧盟第二大出口目的地。在欧盟成员国中，意大利与中国的合作位居前列。这并不奇怪，因为自70年前中华人民共和国成立时，意大利一直是最渴望与其展开对话的国家之一。

现在，意大利和中国的双边经济关系很好。2000年至2018年间，意大利在中国的直接投资排名欧洲第三，仅次于英国和德国。过去十年，随着中国投资者购买意大利重要企业的股份，中国在意大利的业务逐渐扩大。

强劲的双边关系远不止投资。中国是意大利的第三大出口国。2019年3月，两国签署关于共同推进“一带一路”建设的谅解备忘录，意大利成为七国集团中首个签署这一合作文件的国家。

（作者为意大利国际政治研究所欧洲与全球治理中心联席主任、中国人民大学重阳金融研究院外籍高级研究员。本文由杨清清、路雅慧翻译）

(责编：栗翘楚、庄红韬)