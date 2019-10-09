国庆假期铁路发送旅客1.38亿人次

本报北京10月8日电 （记者严冰）记者从中国国家铁路集团有限公司获悉，国庆长假运输（9月28日至10月7日）圆满结束，全国铁路累计发送旅客1.38亿人次，同比增加708.7万人次，增长5.4%。10月1日，全国铁路发送旅客1713.3万人次，比去年国庆高峰日增加88.6万人次，创国庆长假单日旅客发送量历史新高，铁路运输安全平稳有序。

全国铁路旅客发送量前十位的城市依次为：北京、广州、上海、深圳、成都、杭州、武汉、郑州、沈阳和南京，旅客到达量前十位的城市依次为：广州、北京、上海、成都、武汉、杭州、郑州、南京、重庆和深圳。

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