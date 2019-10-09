长江上首座双层公路大桥通车

据新华社武汉10月8日电 （记者李劲峰）在宽度超过1500米的长江武汉段江面，一座“身披”金秋黄的大型悬索桥一跨过江，犹如金色巨龙卧伏江面。这座武汉杨泗港长江大桥8日通车，标志着长江上首座双层公路大桥正式投入使用。

杨泗港长江大桥是武汉市第10座长江大桥。大桥全长4.13公里，主跨1700米，一跨过长江。这座大桥由武汉城投集团公司建设、中铁大桥院设计、中铁大桥局施工。大桥上层为城市快速路，双向6车道，设计行车时速80公里；下层为城市主干道，双向6车道，设计行车时速60公里。

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