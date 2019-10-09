上海上榜最热打卡城市 天安门广场为国内最热景点

原标题：抖音国庆黄金周大数据出炉：北京获赞6395万次

又是一年国庆黄金周，抖音用户最喜欢去哪里旅游打卡？哪个城市在抖音获赞最多？谁是今年国庆假期的旅游黑马城市？10月8日，抖音发布国庆假期大数据，对以上问题进行了详细解读。

大数据显示，在国庆黄金周期间，抖音用户走出家门看世界，足迹最远到达世界尽头乌斯怀亚。人们在国内三百多个城市打卡，打卡视频获赞超过11亿次。

北京获赞6395万次，上海上榜最热打卡城市

国庆假期，北京是抖音上最受欢迎的城市。数据显示，抖音上打卡北京的视频总播放量超过17亿，获赞超过6395万，打卡视频播放量和点赞数均居全国首位。成都和广州分别以获赞5268万和3680万位列第二和第三。

大数据显示，上海、重庆、深圳、北京、成都、广州、苏州、西安、杭州、郑州是国庆假期热门打卡城市Top10。其中，上海为国庆假期抖音最热门打卡城市。

对Top3热门打卡城市的客源统计发现，人们最喜欢就近旅游打卡。来自江苏、浙江和安徽的用户最喜欢去上海打卡；去重庆打卡的主要为四川、贵州、湖北的游客；福建、湖南和江西的用户则为去深圳打卡的主力军。

值得注意的是，国庆假期有五个旅游黑马城市，它们的打卡数增幅几乎都在平时的95%以上。四川阿坝藏族羌族自治州以增幅189%位列旅游黑马城市第一位。其次是辽宁丹东、四川甘孜藏族自治州、河北秦皇岛和安徽黄山。

2亿次播放，天安门广场为国内最热景点

国庆节当天，在天安门广场举行的国庆70周年阅兵备受各方关注。天安门广场自然成为国内最热景点。抖音公布的大数据显示，国庆假期，打卡天安门广场的视频总播放量超过2亿。

10月3日，一位打卡天安门广场的抖音用户拍摄了观看升国旗的感人一幕：在拥挤的游客人群中，一位小伙子为了让父亲看到升国旗仪式，将父亲扛在肩膀上，获赞超过215万。抖音网友纷纷点赞：“小时候我们就是这样骑在父母脖子上的，父母老了让父母骑一下我们脖子又何妨。这位兄弟好样的。”

此外，国庆假期，上海外滩、安徽黄山、郑州建业·华谊兄弟电影小镇、深圳深圳湾公园、成都天府广场、杭州西湖风景名胜区、广州广州塔、西安大唐不夜城、湘西凤凰古城也引来众多游客打卡，入选大家最爱去的旅游景点Top10。

河南人最爱拍抖音，苏粤浙皖名列前五

抖音提供的数据显示，国庆假期，河南人最爱拍抖音。仅次于河南，来自江苏、广东、浙江和安徽的人们也热衷于在抖音上记录假期生活。

除了在国内各个城市打卡外，国庆假期，人们也越来越热衷于走出国门。大数据显示，抖音用户境外打卡最多的国家是泰国，其次是日本和柬埔寨。在抖音，世界最北端的城市朗伊尔城和世界最南端的城市乌斯怀亚都留下了人们的足迹。

抖音相关负责人表示，过去人们在景点的口头禅“一起拍张照”正在被“一起拍个抖音”取代，抖音等短视频正在成为记录旅行生活的新方式。

(责编：冯粒、曹昆)