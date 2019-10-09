原标题：主流大片激发国庆档观影热潮

今年国庆档，一批主流大片接连上映，营造了庆祝新中国成立70周年的浓厚氛围。据国家电影专资办数据显示，截至10月8日，中国电影国庆档票房已突破50亿元，创历史新高。其中，《我和我的祖国》票房突破22亿元，《中国机长》票房达20亿元，《攀登者》同样成绩喜人，8亿元的票房成绩为今年国庆档佳绩作出了不小的贡献。

新主流大片叫好又叫座，在这个国庆档受到观众的追捧，说明主流电影作品再一次拓展了题材和内容，成功实践了商业化的新探索。在中国文联电影艺术中心主任、中国电影评论学会会长饶曙光看来，“为了我的祖国和机长一起攀登”，成为国庆节期间的观影热潮，成为一种新的文化景观和电影景观，无论创作经验，还是运作模式，对中国电影发展，都有着多方面的启示意义。

聚焦小人物的故事引发观众共鸣

今年国庆档的电影虽然在题材、视角方面各不相同，却有一个明显的共通点，那就是聚焦新中国成立70年来，壮阔历史中一个个普通人的故事。不管是冲击珠峰的登山运动员，还是力挽狂澜的优秀机长，他们在大荧幕上的形象都没有被“神化”，而是展露出接地气、生活化的一面。《攀登者》中，张译饰演的曲松林因为曾经的遭遇变得有些偏执；《中国机长》里，张涵予饰演的机长刘长健也在日常工作中显得有点不近人情。他们并非传统意义上“高大全”的英雄，也会有困惑、有迷茫、有恐惧。

在《我和我的祖国》中，人物形象也立体丰富。为了街坊能够看到中国女排决赛而放弃给小美礼物机会的东东，吃个分手饭也要泼男朋友一脸水的吕潇然，被儿子、前妻嫌弃的侃爷张北京……这些小故事，构成了一曲曲赞歌，展现了新中国成立70年来百姓生活的变迁以及中国的发展成就。“《我和我的祖国》中，7个普通人不普通的故事，让我看到了个人与国家之间最深刻的联结，没有国家，就没有个人，没有个人的奉献，就没有国家的强大。”中国传媒大学的李欣说。

《我和我的祖国》取得的成绩不仅体现在票房上，还是主流价值观和观众观影习惯的一次完美结合。影片既保留了主旋律影片的价值观，又运用商业化手段和方式打破了人们对主流电影的固有印象，激发了观众的爱国热情和观影热潮。观众们发现，原来主旋律也是可以沉下来的，沉到街头巷尾，沉到每个人的生活中；原来新主流大片不仅可以是英雄史诗，也可以是普通人的颂歌。

中国人民大学的李政对记者说：“《我和我的祖国》聚焦的就是每一个普通中国人的故事，所有人都能从中发现自己的影子。”

7个历史瞬间的电影画面与真实历史画面交织辉映，唤起了每一个中国人的集体记忆，激发着每一个国人的爱国思绪与情感。《我和我的祖国》用小故事展现百姓对国家的深沉热爱，引起观众的共鸣。总制片人黄建新说：“我们立足现实，从‘小我’的真实感受，追忆群体的共同记忆。”

源于生活的现实题材作品震撼人心

国庆档票房领跑的3部影片《我和我的祖国》《中国机长》《攀登者》均改编自真实事件，影片很好地平衡了真实重现与艺术创造的关系，使观众感受到基于真实事件的艺术升华带来的双重震撼。

《攀登者》展现的是国产电影少有涉及的登山题材，讲述了中国攀登者肩负时代使命，于世界之巅展开一场没有硝烟的领土捍卫之战；《中国机长》根据2018年川航3U8633航班真实事件改编，是中国影视作品鲜有涉及的高空遇险类型。北京师范大学艺术与传媒学院教授杨乘虎说：“这两部作品在一定程度上填补了国产电影的类型缺失。《攀登者》《中国机长》通过对真实事件的艺术化展现，向观众呈现了一个个普通的中国英雄，展现了新时代背景下的中国精神。”

有不少观众表示，“这些由真实故事改编的电影作品，是亮点也是泪点”。观众在观看这些源于真实生活的电影作品时，更会感受到对心灵的冲击与震撼。灯塔研究院负责人牧晨表示，“3部主旋律影片的购票观众映后评分都在9分以上，这也代表了内容侧高质量的供给”。

今年国庆档，在相关电影发行、售票平台上，各类为主流大片准备的活动、宣传等，一定程度上也提升了观众的观影兴趣。阿里文娱电影业务负责人、阿里影业高级副总裁李捷介绍：“今年国庆档影片极大程度满足了观众对档期内容的消费需求，阿里影业通过淘票票、优酷双平台打通观影场景，共同助力以‘光影耀中国’为主题的国庆档期片单。”

今年国庆档主流电影取得的喜人成绩，不仅让观众看到了现实题材电影创作的方向，也看到了现实题材电影作品不仅在思想层面有很深厚的积淀，同时在市场层面仍有很大的开掘空间。

新主流电影用小切口展现大时代

国庆档新主流电影取得的成绩令人欣喜，4天打破此前国庆档最高纪录，也使全年电影市场累计票房比去年提前一天突破500亿元大关，在举国庆祝新中国成立70周年之际，今年的电影市场毫无悬念地诞生了“史上最强国庆档”。

新主流电影为何越来越受到观众的追捧？为何越来越多的观众愿意为思想性、艺术性俱佳的新主流电影买单？影评人张榆泽认为：“以小切口展现大时代是国庆档电影的共同选择。正是将小故事放在大时代背景下来讲述，才能让观众在时代背景下找到自己的位置，才能让观众真正用心感受电影的魅力。”

很多观众表示，见过开国大典的恢宏场面，却是第一次看到老百姓为国旗成功升起而奔忙的情景；见过沙场阅兵的壮观队列，却第一次看到飞行员默默替补的不易；见过第一颗原子弹爆炸时的激动人心，却第一次看到隐藏在历史深处的动人恋情……在这些镜头和画面下，观众深切感受到——你我和一个个伟大时代的距离，一点也不远。

在清华大学新闻与传播学院副教授梁君健看来，观众对新主流大片的认可，既表明了我国新主流大片正在迈向一个新的发展阶段，国内电影的拍摄和创作水平不断提高，同时也表明观众的审美鉴赏力大大提升，新主流大片商业化成功的最终指向必然是叫好也叫座。

新中国成立70年来，一代代电影人以精彩的电影共同记录下新中国的前进脚步。今年国庆档上映的庆祝新中国成立70周年的优秀展映影片，都是有筋骨、有道德、有温度的优秀作品，书写和记录了人民的伟大实践、时代的进步要求，彰显了信仰之美、崇高之美。虽题材、类型、风格各异，但都拥有一个共同的主题——我爱你，中国！

主流大片激发起国庆档观影热潮的同时，也引发了创作者的诸多思考——主流题材电影的商业化探索不会止步，用主流价值观讲好一个个生动的中国故事，将成为未来中国电影的追寻方向。

（本报北京10月8日电 本报记者 牛梦笛）

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