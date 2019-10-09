工信部公布重点实验室名单 物联网智能技术等30家上榜

人民网北京10月9日电 （栗翘楚）记者9日从工业与信息化部获悉，依据《工业和信息化部重点实验室管理暂行办法》，工信部今日公布“2019年工业和信息化部重点实验室”名单，大数据精准医疗室、医学人工智能研究与验证实验室等30家实验室上榜，依托包括北京航空航天大学、北京理工大学、哈尔滨工业大学、哈尔滨工程大学在内的17家单位。

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