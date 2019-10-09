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科创板与数字经济高峰论坛10月10日将在石家庄举行

2019年10月09日17:29  来源：新华网
 
原标题：科创板与数字经济高峰论坛10月10日将在石家庄举行

数字经济是推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革的“加速器”，是世界各国竞相发展的新高地。近年来，河北省委、省政府把发展数字经济作为深化供给侧结构性改革、推动创新发展的重要举措，大力实施“互联网+”行动，新一代信息技术与经济社会发展加速融合，新技术、新产业、新业态、新模式不断涌现，数字经济实现快速发展，成为河北产业转型升级、经济结构战略性调整的重要支撑。

今年5月，经党中央、国务院批准，工业和信息化部、河北省政府将每年举办一届中国国际数字经济博览会，这是全国唯一以数字经济冠名的国家级展会。2019中国国际数字经济博览会将于10月11日-13日在河北石家庄举行，重点策划了“一会、一展、一沙龙、一体验、两大赛、三对接、多论坛”。

作为2019中国国际数字经济博览会的重要论坛之一，10月10日，科创板与数字经济高峰论坛将先期在石家庄国际会展中心拉开帷幕。会议由2019中国国际数字经济博览会组委会主办，华夏幸福基业股份有限公司承办，国家工业信息安全发展研究中心和科睿唯安协办。论坛以“创新资本驱动数字经济高质量发展”为主题，聚焦科创板政策与产业创新发展，共谋未来发展思路和路径。

科创板作为中国资本市场发展的里程碑，资本与科技的结合将打开双向赋能经济高质量发展的“高速路”。数字经济时代，如何以资本力量赋能科创企业和科技创新，如何实现河北数字经济高质量发展等热点话题，将成为本次论坛关注的焦点。届时，中科院院士、经济学家等专家学者，以及金融界、产业界人士齐聚一堂，深入探讨数字经济时代金融资本、产业服务如何助力企业发展和产业创新，赋能河北经济高质量发展。

(责编：罗知之、付长超)
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