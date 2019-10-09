科创板与数字经济高峰论坛10月10日将在石家庄举行

数字经济是推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革的“加速器”，是世界各国竞相发展的新高地。近年来，河北省委、省政府把发展数字经济作为深化供给侧结构性改革、推动创新发展的重要举措，大力实施“互联网+”行动，新一代信息技术与经济社会发展加速融合，新技术、新产业、新业态、新模式不断涌现，数字经济实现快速发展，成为河北产业转型升级、经济结构战略性调整的重要支撑。
今年5月，经党中央、国务院批准，工业和信息化部、河北省政府将每年举办一届中国国际数字经济博览会，这是全国唯一以数字经济冠名的国家级展会。2019中国国际数字经济博览会将于10月11日-13日在河北石家庄举行，重点策划了“一会、一展、一沙龙、一体验、两大赛、三对接、多论坛”。
作为2019中国国际数字经济博览会的重要论坛之一，10月10日，科创板与数字经济高峰论坛将先期在石家庄国际会展中心拉开帷幕。会议由2019中国国际数字经济博览会组委会主办，华夏幸福基业股份有限公司承办，国家工业信息安全发展研究中心和科睿唯安协办。论坛以“创新资本驱动数字经济高质量发展”为主题，聚焦科创板政策与产业创新发展，共谋未来发展思路和路径。
科创板作为中国资本市场发展的里程碑，资本与科技的结合将打开双向赋能经济高质量发展的“高速路”。数字经济时代，如何以资本力量赋能科创企业和科技创新，如何实现河北数字经济高质量发展等热点话题，将成为本次论坛关注的焦点。届时，中科院院士、经济学家等专家学者，以及金融界、产业界人士齐聚一堂，深入探讨数字经济时代金融资本、产业服务如何助力企业发展和产业创新，赋能河北经济高质量发展。
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压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
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一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】