希望田野上的“蓝色记忆”：税务助力“三农”跨步向前

从饱受轻视到昂首阔步走近世界舞台中央，从一穷二白到经济实力和综合国力名列世界前茅，从饥寒交迫到享受殷实幸福的小康生活……在新中国70年翻天覆地的历史性巨变中“三农”的发展让世界刮目。在这时代变迁过程中，税收杠杆发挥着巨大推动作用，“税务蓝”在广袤的希望田野上助力着“三农”跨步向前，支持着第一产业的发展壮大。一片片“蓝色记忆”在新中国成立70年的历史时刻渐渐开启。

全面取消农业税

收藏在北京税务博物馆的一张照片记录了2004年6月30日尤文富亲手摘下自己所在科室“农业税管理科”的牌子，定格了中国取消农业税的一个历史瞬间。

2006年1月1日，全面取消农业税，农民缴纳“皇粮国税”的历史就此终结。无数农民用各种方式纪念着这一时刻。

86岁的王初民是江西省寻乌县汶口村的一位普通农民，从1950年开始，他喜欢把各类票据用塑料袋里三层外三层地保管起来，足足有1000多张，其中就有税收变化带给他的深刻记忆。

2004年至2009年，中央连续6年发出6个“一号文件”，通过免除农业税等一系列多予、少取、放活的政策措施，使农民休养生息。自此，农村改革实现了由“取”向“予”的重大转变。

对于延续了2600余年的农业税划时代地走进了历史记忆，不仅王初民激动，当时年仅15岁的贵州册亨县的姑娘小郭也感受到了税改给生活带来的深刻变化。那一年，她对父亲不再担着几大袋的玉米到镇政府“交公粮”感到纳闷。

现在已成为一名税务干部的小郭，不仅是作为税收支撑农业发展的“受益者”，更是作为“参与者”，见证着税收杠杆调节下的农业发生的巨大变革。

这些年，税种的“瘦身”、“变脸”也折射出生活的大变化，曾经征收过的集市交易税、牲畜交易税、烧油特别税等都因为不符合时代发展要求而相继被取消。虽然税种减少了，但随着中国经济长期稳定增长，国家的税收总量随之逐年递增，为我国经济社会健康发展提供了坚实的财力保障。

减税降费为农业发展按下“快进键”

黑龙江省牡丹江市南拉古村的“稻花香”牌大米销往全国各地。为支持当地种植业发展，税务部门成立“税收智囊团”，组织“党员先锋队”、“青年突击队”定期下乡进户开展涉税辅导等，引导帮助企业健全账务，让村民们感受到税务服务的温度，放心大胆地创业。

搭乘着乡村振兴和减税降费的“双轨列车”，越来越多的农民走上了农村创业致富的路途。

近年来，国家实施大规模减税降费政策。深化增值税改革措施，极大减轻了企业负担，快速扩大企业创新空间，增值税改革释放的红利，为全国农业发展特别是农业大省按下了“快进键”。全国多个省市在国家授权下顶格减征“六税两费”，其中房产税、城镇土地使用税、耕地占用税等涉农税收优惠政策的实施，降低了涉农企业负担，为农业发展带来了新机遇。

在河南，延津县克明面业有限公司自2018年5月增值税改革政策实施以来，增值税应纳税额合计减少224万元。“作为食品加工企业，我们将减税节约下来的资金用于研发和市场开拓，拉动了地方小麦产业，带动了农民增收致富，感觉企业的担子轻了，责任却更重了。”公司财务负责人周自亮这样说。

浙江天福茶业有限公司今年以来仅增值税税率下调一项政策，全年预计可实现减税约30万元。除了助推传统茶产业发展，减税降费还加速了茶叶深加工和相关机械等领域的发展。从“茶叶”到“茶业”，减税降费的“真金白银”正在不断转化成促进浙江茶企高质量发展的动力。

在宁波，北野拖拉机制造有限公司近年曾因流动资金不足、融资成本持续攀升的现实难题，一度遇到发展瓶颈。“农机产业调整的关键节点，税务部门提醒我们及时申请退还增量留抵税额，全年可多退还留抵税额近千万，给我们带来了发展信心。”公司有关负责人王双坚激动地说。

减税降费如宝贵的春雨一般，给福建省泉州集源林果有限公司的油茶基地注入源头活水。公司总经理林安娜介绍，今年1至6月公司已享受企业所得税减免21.18万元，“正是借着减税降费的春风，壮大了茶油产业，让农村越来越美”。

镜头里讲述的“三农”与税务故事

有一支蓝色的队伍带着国家政策扶持的“种子”穿梭在田间乡野，让“税务蓝”在广袤的希望田野上发挥着越来越重要的作用。

山东兰陵县越洋食品有限公司是一家以蔬菜加工为主的企业，“没有国家政策扶持，我们不可能走到现在的规模。”公司董事长李凤志说，“享受最快速的退税政策，税务部门落实力度给了我惊喜，这是雪中送炭啊。”有同样感受的还有陕西柞水县西川木耳小镇的负责人吴晓军，“从建厂开始，税务部门就及时跟进，主动上门辅导自产自销农产品免税优惠政策，真正送来了‘及时雨’。”

在全国乡村旅游重点村首批名单中，北京市房山区周口店镇的黄山店村赫然在列。“二十年前，‘土坑里扒饭’是村民的生活常态，转型过程中真要感谢税务部门给予的支持。”村党支部书记张进刚回忆道，“很多新办企业不懂政策、不懂税务，税务人员就手把手地教，帮助村民享受税收优惠。” 说起这些细节，张进刚非常感动。

甘肃陇南市成县盛产核桃，当地农民依托电商广开销路。税务部门有针对性地为农民电商企业服务，上门开展减税降费政策宣传辅导，同时积极收集市场行情、企业收购信息，搭好核桃种植户和电商企业的桥梁。“大力度政策扶持和优越的营商环境下，我们享受到一系列减税降费政策，大大减轻了电商企业、农民专业合作社发展负担。”农民电商段国强说。

70年来，我国纳税服务理念从无到有，纳税服务手段从手工到信息化电子化，实现了跨越式的发展。在我国广袤的田野上，“税务蓝”格外耀眼。

用政策“组合拳”全面打赢脱贫攻坚战

脱贫既是攻坚战，也是持久战。2018年以来，全国税务部门践行使命，深入脱贫攻坚一线走企业访实情，进一步落实促进就业、支持融资创业、完善涉农产业、捐赠支出税前扣除等税收优惠政策，为全面打赢精准扶贫攻坚战鼓与呼。

“今年上半年，公司仅享受增值税减免政策一项，获益就达数百万元，税务部门减税降费政策宣传服务更坚定了我们深度参与产业扶贫的信念。”广西都安县嘉豪实业有限公司主要负责人林杰介绍。作为当地重点扶贫产业龙头企业，公司参与的都安县“贷牛（羊）还牛(羊)”项目能带动全县一半以上村集体建立牛羊养殖场，每头牛平均为养殖贫困户带来超过500元的收益。

国家出台的一系列减税降费政策措施正直接或间接地惠及到脱贫攻坚的每一位主体，更成为推动产业结构升级转型促进人员就业的“助推器”。

海南省最大的椰子果收购商春光公司收购范围涵盖海南全省各地。今年深化增值税改革实施后，公司1-8月份纳税额较去年同期减少87万元，公司计划用省下的资金扩大收购，将直接带动上游700户农户增收70万元，还计划扩大项目建设规模，再为当地农民创造近600个工作岗位。在湖南，湘西十八洞村近年大力发展乡村旅游，今年国家小微企业普惠性减税政策，成为十八洞村乡亲们念在嘴里、暖在心头的开心事，当地7家“农家乐”在减税政策扶持下发展势头蒸蒸日上，经营更加红火。

今年，国家税务总局发布了《支持脱贫攻坚税收优惠政策指引》。从支持贫困地区基础设施建设、推动涉农产业发展、激发贫困地区创业就业活力等6个方面，推出共110项支持脱贫攻坚的税收优惠政策。一系列实实在在的“政策组合拳”将进一步助力全面打赢脱贫攻坚战。

(责编：车柯蒙、付长超)