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机构预测：9月CPI为2.8%左右 达年内高点

记者 班娟娟 北京报道

2019年10月10日08:15  来源：经济参考报
 
原标题：机构预测：9月CPI为2.8%左右 达年内高点

　　国家统计局将于15日公布9月CPI数据。多机构预测，9月猪肉价格上涨、蔬果价格下降，食品价格整体涨幅有限，非食品价格延续回落态势。总体看，9月物价保持平稳，CPI同比增速在2.8%左右，达到年内高点。在多政策发力及市场行情带动下，物价整体上涨压力可控，本轮CPI增速上升已接近尾声，货币政策仍将保持定力。

　　“9月商务部食用农产品价格指数同比增速由12.6%回落至11.8%，农业部农产品批发价格指数同比增速由7.19%降至1.45%。22省市平均猪价环比从31.4%回落至16%，同比从75.9%上涨至80.6%。布伦特油价同比降至-23.2%。预计9月CPI同比维持在2.7%。”平安证券分析师陈骁说。

　　交通银行首席经济学家连平也认为，9月CPI同比涨幅可能在2.6%-2.8%左右，取中值为2.7%。“9月食品价格环比将延续上涨势头，但同比涨幅扩大幅度相对有限。9月国内成品油价有过一轮小幅上调，但幅度不大，交通工具用燃料价格同比明显负增长。预计非食品价格同比涨幅小幅下降至1%左右。”

　　申万宏源宏观高级分析师秦泰认为，肉类普涨持续，CPI或小幅上行至2.9%。9月畜肉类和禽肉类环比仍将上行，但鲜菜、鲜果价格显著下跌部分对冲涨幅，预计CPI食品同比小幅上升至10.2%。交通工具用燃料同比跌幅小幅扩大，租赁房房租涨幅偏弱，预计9月非食品CPI同比维持在1.1%左右低位。

　　“预计9月CPI同比增速在2.8%。”华泰证券首席宏观分析师李超指出，国家对猪价上涨给予了较高关注，已经调集多批次冷冻储备猪肉投放市场，缓解猪价上行压力。

　　多机构指出，9月猪肉价格上涨已经有所放缓。虽然从能繁母猪存栏到生猪出栏存在大约10个月的时滞，猪肉价格仍有上涨压力，但上涨幅度会持续放缓，本轮CPI增速上升已经接近尾声。

　　“猪肉消费需求端较为稳定，影响猪肉价格的主要因素在供给端。此轮猪周期会有所延长但不会失控，生猪产能和猪肉价格总体处于可控范围内。”东兴证券首席宏观分析师王宇鹏说。

　　兴业证券首席经济学家王涵表示，本轮CPI同比增速上行并非典型的通货膨胀，而是由猪肉等特殊因素带来的结构性通胀，除去食品和能源的核心通胀水平当前仍然较低。历史上来看，结构性通胀导致的CPI破3难引货币政策转向。

(责编：杨曦、庄红韬)
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