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5G预约用户破1000万 三大运营商打响促销战

记者 郭倩 北京报道

2019年10月10日08:15  来源：经济参考报
 
原标题：5G预约用户破1000万 三大运营商打响促销战

　　三大运营商5G预约通道数据显示，截至10月9日9点30分左右，中国移动、中国联通、中国电信三大运营商的5G预约用户合计超过1000万户。业内认为，5G套餐或在10月推出，通过提前对5G套餐进行促销，三大运营商已经展开5G时代的竞争。

　　日前三大运营商相继开启5G预约通道，并提供5G购机优惠、套餐折扣、赠礼服务等优惠措施，其中网龄折扣是最主要的优惠手段。中国移动方面，网龄5年及以上可享受套餐7折优惠，网龄5年以下则是8折优惠。中国电信和中国联通均是网龄3年及以上用户享套餐7折优惠，网龄3年以内及新入网用户享8折优惠。三大运营商均未公布5G套餐的内容和价格，但都表示将于近期正式发布。

　　独立电信分析师付亮认为，5G套餐于10月推出的可能性很大，但真正升级为5G套餐的用户可能远低于预约量，今年的5G用户数也难以形成规模。预约用户能否成为真正的5G用户，还需要看5G套餐本身是否有吸引力。

　　在5G手机终端方面，华为、中兴、小米、vivo、三星等国内外厂商纷纷推出5G手机。工信部部长苗圩日前表示，现在中国市场上发布的5G手机有十余款，大部分都是非独立组网。手机能够体现5G性能需要依靠独立组建的5G网络，而不是基于4G核心网的非独立组网产品。目前各地所推进的基本上为非独立组网的5G网络，预计明年我国正式大规模投入建设独立组网的5G网络。

(责编：杨曦、庄红韬)
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