人民网>>财经

坚持法治原则持续优化营商环境

刘哲

2019年10月10日08:16  来源：经济参考报
 
原标题：坚持法治原则持续优化营商环境

　　近年来，通过不断放宽市场准入门槛，提升政务效率，我国营商环境持续优化，对于稳经济、稳就业起到了重要支撑作用，在法治环境建设方面，近期也有了新进展。10月8日，国务院常务会议审核通过了《优化营商环境条例（草案）》（简称《条例》），从基层探索到行政立规，标志着法治化、市场化营商环境建设进入了新阶段，未来营商环境持续改善的关键在于执行和落实。

　　优化营商环境必须把法治原则贯彻到政策制定、执法等各个环节，广泛征求市场主体的意见，营造规范有序的市场环境，保证执法的公平性，建立健全长效的法制保障，这样的改革才能见实效。营商环境的优化不只靠数据，更需要靠口碑，关键看通过营商环境的优化，企业发展的痛点是不是找准了，经营的堵点是不是疏通了，投资的顾虑是不是打消了，发展的信心是不是增强了。衡量构建新型政商关系，并非简单地增加政府和企业的互动频次，而是做到有求必应，无事不扰。既有顺畅的政企沟通机制，能在关键时刻解决企业的问题，同时给企业自由创新和发展的市场空间，让企业家安心、放心搞经营。

　　在全球产业链重塑和中国经济转型中，以新模式、新产品、新技术、新业态为突破口的新兴产业，是中国经济转型的活力和希望所在。与传统产业不同，新兴产业具有新的发展规律，也对监管提出了更高要求。无论是新产业、新业态或新模式，没有创造就很难有生产力的突破性解放，创新是一个反复试错的过程，监管也不能简单采取“一刀切”的方式，需要给予创新一定的政策容忍度，让市场包容有序，充满活力。

　　《条例》中明确提出了对新兴产业实行包容审慎监管。创新往往与风险并行，在具体执行和落实的过程中，如果监管部门对于新经济的发展规律、盈利模式等认识不到位，就可能将干扰到创新。如何避免表面包容、实则过分审慎，表面放、实则收的现象，是未来优化营商环境，鼓励支持新兴产业发展的重点。

　　优化营商环境永无止境，但营商便利度的提升需要把握好度。2018年，以上海和北京为代表的中国营商环境国际排名大幅提升，各地也高度重视政务环境的优化，大力推行网上审批和服务，加快全国一体化在线政务服务平台，加快实现一网通办，实施“最多跑一次”，有效提升了政务服务效率，让企业在办理相关业务的时候更便捷、成本更低、流程更少。这样既能够保证工作质量，又能满足企业对于政务效率的要求。但如果花费大量的人力、物力、精力，搞突击式对标，反而会造成政府资源的浪费。

　　提升营商便利度不是优化营商环境的全部，过度关注短期个别指标的加码式对标，可能会延误更高层次的改革。营商环境需要聚焦更大力度放权、规范和创新监管执法、加强市场主体保护、突出政务公开透明、严格责任追究等方面，全面优化企业的发展环境，将法规付诸实践，将改革落到实处。

(责编：杨曦、庄红韬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved