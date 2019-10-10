原标题：坚持法治原则持续优化营商环境

近年来，通过不断放宽市场准入门槛，提升政务效率，我国营商环境持续优化，对于稳经济、稳就业起到了重要支撑作用，在法治环境建设方面，近期也有了新进展。10月8日，国务院常务会议审核通过了《优化营商环境条例（草案）》（简称《条例》），从基层探索到行政立规，标志着法治化、市场化营商环境建设进入了新阶段，未来营商环境持续改善的关键在于执行和落实。

优化营商环境必须把法治原则贯彻到政策制定、执法等各个环节，广泛征求市场主体的意见，营造规范有序的市场环境，保证执法的公平性，建立健全长效的法制保障，这样的改革才能见实效。营商环境的优化不只靠数据，更需要靠口碑，关键看通过营商环境的优化，企业发展的痛点是不是找准了，经营的堵点是不是疏通了，投资的顾虑是不是打消了，发展的信心是不是增强了。衡量构建新型政商关系，并非简单地增加政府和企业的互动频次，而是做到有求必应，无事不扰。既有顺畅的政企沟通机制，能在关键时刻解决企业的问题，同时给企业自由创新和发展的市场空间，让企业家安心、放心搞经营。

在全球产业链重塑和中国经济转型中，以新模式、新产品、新技术、新业态为突破口的新兴产业，是中国经济转型的活力和希望所在。与传统产业不同，新兴产业具有新的发展规律，也对监管提出了更高要求。无论是新产业、新业态或新模式，没有创造就很难有生产力的突破性解放，创新是一个反复试错的过程，监管也不能简单采取“一刀切”的方式，需要给予创新一定的政策容忍度，让市场包容有序，充满活力。

《条例》中明确提出了对新兴产业实行包容审慎监管。创新往往与风险并行，在具体执行和落实的过程中，如果监管部门对于新经济的发展规律、盈利模式等认识不到位，就可能将干扰到创新。如何避免表面包容、实则过分审慎，表面放、实则收的现象，是未来优化营商环境，鼓励支持新兴产业发展的重点。

优化营商环境永无止境，但营商便利度的提升需要把握好度。2018年，以上海和北京为代表的中国营商环境国际排名大幅提升，各地也高度重视政务环境的优化，大力推行网上审批和服务，加快全国一体化在线政务服务平台，加快实现一网通办，实施“最多跑一次”，有效提升了政务服务效率，让企业在办理相关业务的时候更便捷、成本更低、流程更少。这样既能够保证工作质量，又能满足企业对于政务效率的要求。但如果花费大量的人力、物力、精力，搞突击式对标，反而会造成政府资源的浪费。

提升营商便利度不是优化营商环境的全部，过度关注短期个别指标的加码式对标，可能会延误更高层次的改革。营商环境需要聚焦更大力度放权、规范和创新监管执法、加强市场主体保护、突出政务公开透明、严格责任追究等方面，全面优化企业的发展环境，将法规付诸实践，将改革落到实处。

(责编：杨曦、庄红韬)