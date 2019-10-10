原标题：IMF新总裁警告贸易争端将造成数千亿美元损失

10月8日，在美国华盛顿，国际货币基金组织新任总裁克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃发表演讲。 国际货币基金组织（IMF）新任总裁克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃8日表示，贸易争端给全球经济增长造成了显著损失，到2020年全球经济或将因此损失约7000亿美元，相当于全球国内生产总值（GDP）的0.8%左右。 新华社记者 刘杰 摄

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