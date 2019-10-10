中国全球竞争力综合得分稳中有升

原标题：中国全球竞争力 综合得分稳中有升

世界经济论坛9日发布《2019年全球竞争力报告》显示，中国在全球竞争力综合排名中位列第28位，名次与去年持平，但综合得分稳中有升。

榜单前十名分别是新加坡、美国、中国香港、荷兰、瑞士、日本、德国、瑞典、英国和丹麦。美国从去年的第一位跌至第二位。中国香港排名第三位，比去年上升四位。按地区看，亚太地区为全球最有竞争力的地区，其次为欧洲和北美洲。

报告基于全球竞争力指数，按照12个支柱指标，对全球141个经济体的竞争力予以评估。这些支柱指标包括制度、基础设施、信息及通信技术采用、宏观经济稳定、卫生健康、技能、商品市场、劳动力市场、金融系统、市场规模、企业活力和创新能力。

报告显示，中国在市场规模、宏观经济稳定性、创新能力、信息技术应用等指标上得分靠前，在基础设施等指标上也表现突出。中国香港“宏观经济稳定性”“健康”“商品市场”和“金融系统”排名第一，“基础设施”和“信息及通讯科技应用”排名第三，“制度”排名第五，反映香港在这些方面的竞争优势。

根据这份报告，中国在一些领域的表现与主要由发达经济体组成的经济合作与发展组织（经合组织）内成员不相上下。比如，中国在信息技术应用方面的表现超过了25个经合组织成员，而中国的人均预期寿命高于美国，与经合组织成员的平均水平非常接近。

世界经济论坛创始人兼执行主席施瓦布表示，在新经济中，创新成为竞争力的关键因素。那些重视基础设施、技能、研发和对落后国家提供支持，并将这些措施纳入其经济政策的国家，比那些只注重传统增长因素的国家将更为成功。

报告指出了全球竞争力面临的挑战。报告涵盖的141个经济体平均得分为61分，距离满分差距很大。在全球经济面临衰退前景之际，这种全球竞争力差距令人担忧。报告建议在四个关键领域采取行动，即推进开放和国际合作，更新碳排放税和补贴政策，建立研发激励机制，实施环保公共采购。报告还建议在促进机会平等、培育公平竞争环境、更新税收制度和社会保障措施四个领域采取行动，促进旨在增强竞争力的投资。

世界经济论坛从1979年开始发布年度《全球竞争力报告》，旨在对各经济体长期经济增长的驱动因素进行评估。为体现第四次工业革命对经济体竞争力带来的变化，世界经济论坛从去年开始引入多项新的评价指标。

(责编：杨曦、庄红韬)