原标题：新一轮开放红利迎深度释放

今年以来，我国吸引外资延续平稳增势，结构不断优化，这正得益于我国不断扩大开放的“加速度”。我国开放的大门越开越大，互利共赢之路越走越宽广。近期，新版市场准入负面清单已经完成修订，正在按照程序报批。外商投资法也将于2020年开始实施，相关配套法规正在加紧制定。呼之欲出的新举措叠加此前已出台的一系列开放举措，新一轮开放红利将迎来全面、深度的释放。

“借助持续利好的外商投资环境，3M将持续加大本地研发投入，引入最前沿科技，完善本地实验室布局，从而更快速地响应及满足中国市场的需求。”3M大中华区业务发展与企业营销中心副总裁冯国权在接受《经济参考报》记者采访时表示，3M长期投入与深耕中国市场，对中国市场提供的发展机遇充满信心。在“扎根中国，服务中国”的本土化发展战略下，3M将不断加强本土人才培养，扩大在华业务。

加拿大养老基金投资公司（CPPIB）总裁、首席执行官马勤表示，中国在开放上的举措是振奋人心的，坚定看好中国服务业市场，并加大对中国投资。

这两家公司仅是看好中国市场前景进而加大投资的众多外资企业的缩影。中国美国商会的报告显示，2018年，90%的企业在华投资和经营实现盈利或收支平衡。中国欧盟商会的调查显示，2018年，62%的企业将中国作为当前和未来前三大投资目的地。

来自我国商务部的最新数据显示，今年前8月，全国新设立外商投资企业27704家，实际使用外资6040.4亿元人民币，同比增长6.9%。其中，高技术制造业和高技术服务业实际使用外资分别达到665.2亿元和1082.8亿元，增速分别达到16.4%和58.4%。从引资区域看，自贸试验区实际使用外资866亿元人民币，同比增长23.3%，占比达14.3%。

外资企业增资计划和吸收外资的总体数据均显示出我国对外开放红利在不断释放，同时也得益于我国不断扩大开放的“加速度”。

“从经济特区、开发区到自贸试验区、自由贸易港，从正面清单到负面清单管理，从‘外资三法’到《外商投资法》，我们开放的大门越开越大，我们的营商环境越来越好，中国成为外商投资的热土。”9月29日，商务部部长钟山在庆祝中华人民共和国成立70周年活动新闻发布会上表示。

钟山介绍，我国利用外资的规模不断扩大，2018年我国吸收外资是1383亿美元，居全球第二位。到去年底，累计利用外资2.1万亿美元，外资企业有96万家。外资质量和水平不断提高，高技术产业和服务业外资占比明显提升，去年以来，一批新的外资大项目在中国落地。外资企业贡献了近20%的税收，在激发创新活力、带动产业升级等方面发挥了重要作用。

展望下一步，扩大开放还会有更多好消息。当前，我国对外开放领域已经形成外资准入负面清单（全国版和自贸试验区版）、鼓励外商投资产业指导目录、市场准入负面清单，伴随这几大清单不断修订更新，我国市场活力之门也越开越大。其中，2019年版外资准入负面清单和鼓励外商投资产业指导目录均于7月30日开始施行。船舶代理等交通运输领域，燃气、热力管网等基础设施领域，电影院等文化领域，通信等增值电信领域均进一步放宽或取消了外资股比限制。（下转第三版）

(责编：杨曦、庄红韬)