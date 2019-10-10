人民网>>财经

完善城乡居民医保高血压、糖尿病门诊用药报销政策将惠及1亿多人

“两病”患者门诊用药报销比例超50%

吴佳佳

2019年10月10日08:19  来源：经济日报
 
原标题：“两病”患者门诊用药报销比例超50%

　　本报北京10月9日讯 记者吴佳佳从国新办9日召开的国务院政策例行吹风会上获悉：日前，国务院常务会议决定完善城乡居民医保高血压、糖尿病门诊用药报销政策，将降血压、糖尿病药品门诊报销比例提高至50%以上。这项惠民政策将在年内落地，惠及1亿多人，医保基金每年将为此多支出近400亿元。

　　高血压、糖尿病是最常见的慢性病。2015年中国的慢性病状况报告显示，我国高血压患者约2.7亿人，糖尿病患者约9700万人。其中，部分患者需要长期服药控制病情，但部分用药患者难以享受医保报销。对此，日前召开的国务院常务会议专门研究部署了完善城乡居民高血压、糖尿病门诊用药保障机制有关工作。

　　国家医保局副局长陈金甫表示，为贯彻落实国务院部署要求，国家医保局已经会同财政部、卫健委、药监局联合制定印发了《关于完善城乡居民高血压、糖尿病门诊用药保障机制的指导意见》，针对部分“两病”患者的门诊用药需求，提出了更有针对性的政策措施。

　　陈金甫介绍，该政策保障对象为参加城乡居民医保并采取药物治疗的高血压、糖尿病患者，不包括职工医保人群。在保障范围方面，为国家基本医保用药目录内的降血压、降血糖药品。同时优先选用目录内甲类药品、国家基本药品、通过一致性评价的品种、集中采购中选品种。在保障水平方面，对“两病”药品的门诊费用由统筹基金支付，政策范围内支付比例要达到50%以上。

　　为了让慢性病患者少跑腿，提高长期诊断治疗绩效，《意见》提出了完善“两病”门诊用药的长期处方制度。国家卫生健康委医政医管局局长张宗久指出，一般来说，对于需要长期用药的患者，通常不超过14天，即两周的药量。但是高血压、糖尿病需要连续长期用药，患者不得不重复跑腿。因此，目前在保障医疗质量安全的前提下，对病情相对稳定的慢性病患者，将实施长期处方用药管理。

　　张宗久表示，如果医保支付支持长期处方制度，符合条件的高血压、糖尿病患者每次开具3个月的处方，就不需要重复诊断。据了解，目前，浙江、上海、北京等地已实行长期处方制度。长期处方量一般超过一周，不超过3个月。

　　公众十分关注“两病”用药支出是否会增加医保基金支出。陈金甫介绍，“两病”用药种类多、价格差异大，用药上也一定程度存在滥用和无法合理施治的问题，这势必会增加医保基金的支出，尤其是一些本身基金运行就比较紧张的地区，将会带来进一步的基金当期赤字和长期运行风险。

　　不过此次“两病”保障措施有很多配套管理措施，比如，鼓励在医保目录内优先选用甲类药品、国家基本药物、招标采购中选药品，从成本上做到可控。

　　陈金甫透露，2018年城乡居民医保基金（包括新农合）收入约7800多亿元，支出约7100多亿元，当期结余700多亿元。“医保基金总体运行在良好区间。国家医保局还将通过增加筹资、发挥现有基金绩效等方式应对医保基金支出增加。”陈金甫表示。

(责编：杨曦、庄红韬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved