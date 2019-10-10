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生活性服务业增值税再减

曾金华

2019年10月10日08:19  来源：经济日报
 
原标题：生活性服务业增值税再减

　　财政部、国家税务总局10月8日发布公告，明确生活性服务业增值税加计抵减有关政策。根据公告，2019年10月1日至2021年12月31日，进一步加大生活性服务业减税力度，允许生活性服务业纳税人增值税加计抵减的比例，由10%提高至15%。

　　加计抵减是一项税收优惠措施，允许特定纳税人按照当期可抵扣进项税额的一定比例，虚拟计算出一个抵减额，专用于抵减一般计税方法下计算出来的应纳税额。今年我国实施更大规模减税降费，在自4月1日起实施的深化增值税改革政策中，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额。

　　生活服务是指为满足城乡居民日常生活需求提供的各类服务活动，包括文化体育服务、教育医疗服务、旅游娱乐服务、餐饮住宿服务、居民日常服务和其他生活服务。公告所称生活性服务业纳税人，是指提供生活服务取得的销售额占全部销售额的比重超过50%的纳税人。

　　“生活性服务业关系国计民生，此次将生活性服务业增值税加计抵减比例由10%提高至15%，一方面有利于进一步减轻生活性服务业税收负担，促进行业和企业发展，另一方面，由于生活性服务业与民生，特别是百姓衣食住行密切相关，加大减税力度有利于提高社会服务水平，改善百姓生活质量。”北京国家会计学院财税与应用研究所所长李旭红表示。

　　公告规定，2019年9月30日前设立的纳税人，自2018年10月至2019年9月期间的销售额（经营期不满12个月的，按照实际经营期的销售额）符合规定条件的，自2019年10月1日起适用加计抵减15%政策。2019年10月1日后设立的纳税人，自设立之日起3个月的销售额符合规定条件的，自登记为一般纳税人之日起适用加计抵减15%政策。纳税人确定适用加计抵减15%政策后，当年内不再调整，以后年度是否适用，根据上年度销售额计算确定。

　　李旭红分析，对于有足额进项进行抵扣的企业而言，通过加计抵减获得了额外的进项抵扣，无形之中是一笔减税红利，而对于由于人工成本占比大，部分进项无法取得进项发票抵扣而言的企业，可有效减轻其税收负担，“生活性服务业覆盖范围广，并且中小企业居多，因此新政策对中小企业来说是一重要利好，还有利于促进这些企业吸纳就业”。

　　国家税务总局统计显示，今年上半年，全国累计新增减税降费11709亿元，其中减税10387亿元。受益于扩大抵扣、加计抵减、留抵退税三项配套措施，邮政、电信、现代服务业和生活服务业均实现减税，合计减税204亿元。（记者曾金华报道）

(责编：杨曦、庄红韬)
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