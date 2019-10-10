生活性服务业增值税再减

财政部、国家税务总局10月8日发布公告，明确生活性服务业增值税加计抵减有关政策。根据公告，2019年10月1日至2021年12月31日，进一步加大生活性服务业减税力度，允许生活性服务业纳税人增值税加计抵减的比例，由10%提高至15%。
加计抵减是一项税收优惠措施，允许特定纳税人按照当期可抵扣进项税额的一定比例，虚拟计算出一个抵减额，专用于抵减一般计税方法下计算出来的应纳税额。今年我国实施更大规模减税降费，在自4月1日起实施的深化增值税改革政策中，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额。
生活服务是指为满足城乡居民日常生活需求提供的各类服务活动，包括文化体育服务、教育医疗服务、旅游娱乐服务、餐饮住宿服务、居民日常服务和其他生活服务。公告所称生活性服务业纳税人，是指提供生活服务取得的销售额占全部销售额的比重超过50%的纳税人。
“生活性服务业关系国计民生，此次将生活性服务业增值税加计抵减比例由10%提高至15%，一方面有利于进一步减轻生活性服务业税收负担，促进行业和企业发展，另一方面，由于生活性服务业与民生，特别是百姓衣食住行密切相关，加大减税力度有利于提高社会服务水平，改善百姓生活质量。”北京国家会计学院财税与应用研究所所长李旭红表示。
公告规定，2019年9月30日前设立的纳税人，自2018年10月至2019年9月期间的销售额（经营期不满12个月的，按照实际经营期的销售额）符合规定条件的，自2019年10月1日起适用加计抵减15%政策。2019年10月1日后设立的纳税人，自设立之日起3个月的销售额符合规定条件的，自登记为一般纳税人之日起适用加计抵减15%政策。纳税人确定适用加计抵减15%政策后，当年内不再调整，以后年度是否适用，根据上年度销售额计算确定。
李旭红分析，对于有足额进项进行抵扣的企业而言，通过加计抵减获得了额外的进项抵扣，无形之中是一笔减税红利，而对于由于人工成本占比大，部分进项无法取得进项发票抵扣而言的企业，可有效减轻其税收负担，“生活性服务业覆盖范围广，并且中小企业居多，因此新政策对中小企业来说是一重要利好，还有利于促进这些企业吸纳就业”。
国家税务总局统计显示，今年上半年，全国累计新增减税降费11709亿元，其中减税10387亿元。受益于扩大抵扣、加计抵减、留抵退税三项配套措施，邮政、电信、现代服务业和生活服务业均实现减税，合计减税204亿元。（记者曾金华报道）
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】