原标题：中国经济发展韧性强动力足潜力大

○ 面对严峻复杂的内外环境，我国经济表现出较强的韧性和巨大的潜力，有力支撑了经济运行在合理区间，保持稳中有进发展态势。

○ 展望未来，我国发展基础不断巩固，发展条件不断优化，发展动力不断壮大，完全有能力保持经济持续健康发展。

今年以来，国际环境日趋复杂严峻，世界经贸增长放缓，国内经济下行压力加大，部分指标增速有所回落。一些媒体借机以“非官方数据”“内部指数”等为噱头，炒作中国经济数据、唱空中国经济。但事实胜于雄辩，上半年中国经济增速位居世界主要经济体第一，就业物价总体稳定，经济结构优化升级，经济持续运行在合理区间。从未来看，我国发展仍处于重要战略机遇期，经济发展韧性强、动力足、潜力大，长期向好的基本面没有改变，也不会改变。

中国经济韧性强，持续运行在合理区间

在全球经济下行、国内结构性矛盾突出以及中美经贸摩擦升级的背景下，今年以来我国经济下行压力有所加大，但主要指标仍保持总体平稳，特别是在一系列稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期的政策作用下，经济持续运行在合理区间。

消费压舱石作用凸显。世界经济增长放缓、中美经贸摩擦升级一定程度上影响了外需对经济增长的拉动作用，但我国经济经过调整，一定程度上已经转变为以内需拉动为主，特别是消费对经济的支撑作用不断巩固。上半年，我国内需对经济增长的贡献接近80%，其中消费贡献率达到60.1%。消费规模扩大、消费结构升级已成为我国经济发展的重要驱动力。1月份至8月份，我国社会消费品零售总额超过26万亿元，同比增长8.2%。上半年，全国居民消费支出中，教育文化娱乐、医疗保健、交通通信支出同比分别增长10.9%、9.5%和7.8%。旅游、教育、健康、体育等服务消费增势良好，春节、中秋、国庆等假期出行需求旺盛，高铁也一票难求。2019年春运期间，全国铁路约发送旅客4.1亿人次，同比增长6.7%。

服务业增势总体较好。受结构性矛盾突出、新旧动能转换等因素影响，今年以来工业生产有所放缓，1月份至8月份，规模以上工业增加值同比增长5.6%，比上半年回落0.4个百分点，但依然快于全球主要经济体工业增速。尤其是服务业增势良好，今年上半年，我国服务业增加值同比增长7.0%，累计增速连续14个季度运行在7.0%至7.9%的区间，服务业增加值占国内生产总值50%以上，对经济增长的贡献率达到60.3%。1月份至8月份，服务业生产指数同比增长7.0%，快于规模以上工业1.4个百分点。其中，信息传输软件和信息技术服务业、租赁商务服务业同比分别增长22.4%和8.1%。

中西部地区后发优势持续发挥。今年以来，部分经济外向度高的地区下行压力较为明显，但中西部地区继续保持较快增长。1月份至8月份，中部、西部地区规模以上工业增加值同比分别增长8.0%和6.0%。上半年，安徽、江西、湖北、贵州、云南地区生产总值保持8%以上较快增长。京津冀协同发展、长江经济带等区域发展战略深入推进，效果不断显现。1月份至8月份，河北、湖北、四川规模以上工业增加值同比分别增长7.2%、8.3%和8.1%。随着粤港澳大湾区、长三角一体化的稳步实施，区域发展空间将进一步拓展，对经济增长的支撑作用将得到有效发挥。

就业物价形势总体稳定。就业是民生之本。党中央国务院高度重视就业，出台了一系列稳就业的政策举措，加之经济保持稳定增长，服务业吸纳就业能力增强，创业带动就业效果持续显现，我国就业形势保持稳定。1月份至8月份，全国城镇新增就业984万人，完成全年目标任务的89.5%。二季度末，农村外出务工劳动力总量达1.8亿人，同比增加226万人。8月份，全国城镇调查失业率为5.2%，比上月回落0.1个百分点。根据近年来我国经济增长与新增就业、城镇调查失业率的关系测算，没有6%以上的经济增速，就不可能实现前8个月900万人以上的新增就业和保持5%左右的城镇调查失业率。市场价格涨势温和。今年各月CPI涨幅均低于3%的预期目标，1月份至8月份，CPI同比上涨2.4%，扣除食品和能源的核心CPI上涨1.7%。近期食品价格波动主要受台风洪涝灾害、非洲猪瘟疫情等因素影响，随着保供稳价政策落地，价格也将趋于稳定。9月11日至17日，36个大中城市猪肉平均零售价格日均涨幅为0.28%，比8月份明显回落。这些情况表明，当前中国经济运行仍保持在合理区间，延续了总体平稳、稳中有进的发展态势。

改革开放创新力度加大，经济发展新动能不断增强

坚持创新驱动，不断深化改革，扩大对外开放，新旧动能有序转换，发展空间不断拓展，尤其是大量依靠科技创新为主的新兴行业快速崛起，增强了我国经济发展新动能。

创新成为增长新引擎。创新驱动战略深入实施，科技投入持续增加，创新成果不断涌现，为经济升级发展注入源源动力。2018年，我国研发投入达1.97万亿元，投入强度达2.19%，接近发达国家平均水平。财政科技投入连年保持较快增长，为创新实力提升提供有力保障。2018年，财政科学技术支出达9518亿元，比上年增长13.5%，增速比上年提高5.5个百分点，占财政支出比重提升至4.31%。创新政策环境不断改善。2018年，规模（限额）以上企业中，企业研发费用加计扣除减免税政策惠及面达到56.1%，比上年提高2.0个百分点。创新第一动力的作用持续增强。2018年，我国发明专利申请量连续8年居世界首位；截至今年8月底，我国发明专利有效数量达258万件，每万人口发明专利拥有量达12.8件。在世界知识产权组织最近公布的2019年全球创新指数排名中，中国位列第14位，比去年上升3位。

改革激发市场新活力。“放管服”改革深入推进，行政审批事项大幅削减，全国统一的市场准入负面清单制度实行，营商环境不断优化。世界银行报告显示，2018年我国营商环境位居全球第46位，比上年大幅上升32位。大道至简，政简易从。不断为市场松绑铺路，有效激发了创业创新热情，市场主体大量涌现。1月份至8月份，我国日均新登记企业达1.96万户。减税降费大规模开展，中小企业普惠性优惠政策实施，涉企收费有效清理，据财政部门测算，今年减税降费规模将超过2万亿元，企业获得感增强。1月份至8月份，规模以上私营工业企业增加值同比增长8.2%，快于全部规模以上工业2.6个百分点；1月份至7月份，规模以上私营工业企业实现利润总额增长7.0%。

开放拓展发展新空间。进一步扩大对外开放，持续推进共建“一带一路”，积极融入全球产业链和价值链，我国已成为全球产业体系中不可或缺的重要环节。目前，我国已成为全球120多个国家和地区的最大贸易伙伴。1月份至8月份，我国对东盟、欧盟及“一带一路”沿线国家进出口同比分别增长11.7%、9.7%和9.9%，明显快于全部进出口增速。一系列稳外贸、稳外资政策落地见效，外贸、外资、外汇储备形势好于预期。1月份至8月份，全国货物进出口总额同比增长3.6%，其中出口增长6.1%，比上年同期加快0.7个百分点。在全球跨境资本流动规模萎缩的背景下，我国实际使用外资6040亿元，同比增长6.9%，其中高技术产业实际使用外资1748亿元，增长39.3%。外汇储备继续增加，8月末，我国外汇储备余额31072亿美元，比上月末增加35亿美元，比年初增加345亿美元。

发展新动能成长壮大。坚持新发展理念，培育壮大新兴产业和改造提升传统产业，新动能引领作用不断增强。新产业快速增长。1月份至8月份，高技术制造业增加值同比增长8.4%，比全部规模以上工业快2.8个百分点；其中，医疗仪器设备及机械制造业、电子及通信设备制造业增加值分别增长12.3%和10.4%。现代服务业发展较快。1月份至7月份，规模以上高技术服务业企业营业收入同比增长12.0%，快于全部规模以上服务业2.4个百分点。新产品层出不穷。具有高技术含量和附加值、符合消费升级需求的新产品保持较快增长。8月份，3D打印设备、智能手环、充电桩、智能手表产量同比分别增长152.9%、74.2%、58.6%和51.8%。新业态新模式蓬勃发展。1月份至8月份，全国实物商品网上零售额同比增长20.8%，快于社会消费品零售总额12.6个百分点；完成快递业务量383亿件，增长26.6%；全国移动互联网接入流量达777亿GB，增长96.5%。

我国仍处于重要战略机遇期，经济发展潜力巨大

纵观国际国内环境，挑战中蕴含机遇，压力下孕育动力，我国市场空间大、成长快，积累的物质基础和人才资源雄厚，综合比较优势仍然明显，经济发展长期向好的有利条件较多。

发展基础不断加强。我国在基础设施、产业配套能力、人力资本等方面国际竞争力较强，尽管劳动力成本优势有所减弱，但综合比较优势依然明显。基础设施日益完善。截至2018年底，我国高铁营业里程超过2.9万公里，占世界总量的三分之二以上；高速公路总里程突破14万公里，居世界第一；固定互联网光纤接入用户总数达到3.7亿户。产业配套能力强。我国有200多种工业产品产量世界第一，部分产业达到或接近国际先进水平，是世界第一制造业大国。2018年，我国制造业总产值占世界的30%左右，连续9年位居世界第一。人才红利不断积累。我国劳动年龄人口近9亿人，受过高等教育和拥有专业技能的高素质人才超过1.7亿人，每年大学毕业生800多万人，为推动高质量发展、打造经济发展新高地提供了智力基础和支撑。

发展空间十分广阔。我国作为世界上最大的发展中国家，新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化进程处在深入推进阶段。2018年，我国人均国民总收入9732美元，远低于发达国家4万美元左右的平均水平。常住人口城镇化率为59.58%，而发达国家普遍在70%以上。我国仍处于工业化中后期阶段，2018年，高技术制造业、装备制造业增加值占规模以上工业增加值的比重分别为13.9%和32.9%，同发达国家相比差距明显。我国科技发展水平、国民教育水平、劳动生产率与发达国家仍有较大差距，城乡区域之间发展不平衡不充分问题仍较突出。只要利用好我国的综合比较优势，发展差距就能逐步缩小，发展水平就会不断提升。

发展潜力仍然巨大。虽然当前国内外不确定因素较多，但强大的国内市场正在加快打造。目前，我国人口规模14亿人，中等收入群体达4亿多人，农村贫困人口逐年减少，城镇常住人口每年增加上千万，居民收入稳步增加，消费日益多样化，是全球最具成长性的消费市场。消费升级蕴含巨大市场需求。与发达国家相比，我国人均耐用消费品和公共服务水平提升的潜力很大。随着人民生活水平不断提高，旅游、文化、健康、养老等新兴消费领域将保持快速发展。此外，随着乡村振兴战略的扎实推进，农村基础设施和公共服务短板逐渐补齐，农村市场潜力将逐步释放。

改革红利将继续释放。改革是我国发展的根本动力，也是支撑未来经济增长、不断迈向高质量发展的不竭源泉。下一步，供给侧结构性改革持续深化，财税金融、国企国资、收入分配等重点领域关键环节改革力度加大，市场在资源配置中的决定性作用不断增强，市场动力活力将持续迸发。还要看到，目前我国财政赤字率较低，外汇储备充足，宏观政策手段较多，且操作空间较大。这些年来我国不断创新和完善宏观调控，不搞“大水漫灌”和强刺激，实施区间调控，加强定向调控、相机调控和预调微调，确保经济运行在合理区间，积累了丰富的宏观调控经验，应对风险挑战能力增强。

总的来看，面对严峻复杂的内外环境，我国经济表现出较强的韧性和巨大的潜力，有力支撑了经济运行在合理区间，保持稳中有进发展态势。展望未来，我国发展基础不断巩固，发展条件不断优化，发展动力不断壮大，完全有能力保持经济持续健康发展。也要看到，前进的道路不会一帆风顺，仍面临诸多风险挑战。要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，坚持稳中求进工作总基调，进一步强化逆周期调节，加大“六稳”工作力度，培育壮大国内市场，深化改革开放创新，激发市场主体活力，保持经济平稳健康运行，不断迈向高质量发展。

(责编：杨曦、庄红韬)