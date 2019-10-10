中国全球竞争力综合得分稳中有升

世界经济论坛9日在此间发布的2019年度《全球竞争力报告》显示，中国在全球竞争力综合排名中位列第二十八位，名次与去年持平，但综合得分稳中有升。

这份最新报告显示，以理想状态为100分计算，纳入评估的141个经济体中最高得分为84.8分，最低为35.1分，各经济体平均得分为60.7分。中国的最新得分为73.9分，比去年提高1.3分。

报告显示，中国在市场规模、宏观经济稳定性、创新能力、信息技术应用等指标上得分靠前，在基础设施等指标上也表现突出。

根据这份报告，中国在一些领域的表现与主要由发达经济体组成的经济合作与发展组织（经合组织）内成员不相上下。比如，中国在信息技术应用方面的表现超过了25个经合组织成员，而中国的人均预期寿命高于美国，与经合组织成员的平均水平非常接近。

在这份最新版竞争力综合排名中，新加坡排名第一，美国从去年的第一位跌至第二位。报告显示，在美国商界，不确定性情绪弥漫，贸易开放度显著下降，影响了美国的全球竞争力综合得分。

世界经济论坛从1979年开始发布年度《全球竞争力报告》，旨在对各经济体长期经济增长的驱动因素进行评估。为体现第四次工业革命对经济体竞争力带来的变化，世界经济论坛从去年开始引入多项新的评价指标。（新华社日内瓦10月9日电 记者聂晓阳、陈俊侠）

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