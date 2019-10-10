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启动联调联试，最高试验速度达385公里/小时

京张高铁开通进入倒计时

2019年10月10日08:23  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　本报北京电　（记者贺勇）记者从中国铁路北京局集团有限公司获悉：10月5日14时18分，随着首列综合检测车55201次从京张高铁新建昌平站开出，京张高铁联调联试工作正式启动，预计联调联试期间最高试验速度达385公里/小时。

　　据介绍，联调联试是为确保动车组列车安全平稳运行，在高速铁路开通前进行的严格试验检测和调整优化。此次联调联试使用CRH380AJ-0203号动车组在昌平站至张家口站间进行逐级提速试验，往返开行。联调联试工作的启动，也标志着京张高铁和崇礼铁路开通进入倒计时。

　　京张高铁正线全长174公里，其中，北京市境内70.5公里，河北省境内103.5公里，最高设计时速350公里。京张高铁是国家《中长期铁路网规划》中“八纵八横”京兰通道的重要组成部分，也是2022年北京冬奥会的重要交通保障设施。开通运营后，乘高铁从北京到张家口、崇礼冬奥赛场均在1小时内抵达。

(责编：杨曦、庄红韬)
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