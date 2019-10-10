主题邮局，独特的“邮政绿”

在西藏阿里地区普兰县境内著名的神山冈仁波齐峰脚下，一家以神山圣湖为主题的邮局颇受游客欢迎。

该邮局配置了集邮、函件文创产品、西藏特色产品、旅游纪念品等专柜，为广大游客提供“特色销售＋寄递”“旅游纪念品＋邮戳”等特色服务。图为游客在投递明信片。

新华社记者 晋美多吉摄

四川省成都市宽窄巷子里，一家以熊猫为主题的“熊猫邮局”吸引游客驻足。

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寄信少了、汇款少了、发快递不用出门，去邮局办理业务的人近年来减少了很多。然而，随着各种形式的主题邮局在全国各地不断涌现，邮局浓浓的文化味儿正吸引着不少人前来“打卡”。去北京天安门主题邮局寄一封盖着“天安门”邮戳的信件、去成都熊猫邮局选一张大熊猫明信片发给朋友……天南地北、独具特色的主题邮局成为一道靓丽的风景线。

主题邮局花样多

大大小小的福字、红彤彤的灯笼、面带微笑的工作人员……位于北京广济寺和居士林附近的祈福邮局陈列着很多与佛教文化相关的邮票、明信片、纪念封等纪念品，吸引了不少游客。

据祈福邮局工作人员介绍，这所邮局与寺庙的距离很近，祈福邮局的主题就是将佛学文化、中华福文化与邮文化进行有机融合。“我们这里会定期举行给游客盖纪念邮戳的活动，很多附近的居民都会在活动当天特意过来盖一个邮戳留作纪念。”祈福邮局工作人员说。

据介绍，主题邮局主要指中国邮政依托自身资源优势，将传统邮政服务与文化创意相结合所开办的特色邮局。与传统邮局办理日常寄信、汇款、快递等业务不同，主题邮局是围绕着某一特定主题展开的，其内部的装修风格、售卖的纪念品、向游客展示的内容都与某一特定主题密切相关。

目前，主题邮局已经覆盖到了全国大部分地区，主要包含如爱情主题邮局的情感文化类邮局、在景点附近开设的旅游文化类邮局、以展示中国古代传统文化为主的传统文化类邮局、以为游客祈福为主要卖点的祈福类邮局和依托校园文化建设的校园主题邮局等。

来到北京烟袋斜街上的大清邮政信柜，首先映入眼帘的是古色古香的装修风格和琳琅满目的文创产品。展柜上陈列着各种设计有趣、制作精良的饰品和摆件，很多游客在店里仔细挑选着自己喜欢的商品。店里的工作人员告诉笔者：“这里还提供‘寄存慢邮服务’，游客可以自行定义延期寄出时间，将邮件寄给未来的自己或他/她。”

来自吉林长春的刘蕴玺是一名资深集邮爱好者，他说：“寄信是我们那个年代邮局的主要作用，近些年写信的人越来越少了，开设主题邮局也能为邮政业的发展注入一些活力。如果我还年轻，一定会去感兴趣的主题邮局看一看，买两张我喜欢的邮票收藏起来。”

推广力度仍不足

中国主题邮局建设始于2011年。在当年举办的“北京2011全国专题集邮邀请展”上，中南海邮局、天安门邮局携手成立了中国第一批主题邮局——电影邮局和老北京邮局集体亮相。截至目前，全国已经建成各类主题邮局近700家。

近几年，各地主题邮局发展迅猛，其中过去5年间全国新建了400余家。很多主题邮局深受游客欢迎，比如四川成都的熊猫邮局，凭借着成都丰富的旅游资源和独一无二的大熊猫资源，生意一直火爆，很多人来成都旅游都会把它当成一个“文化地标”来打卡。

有专家指出，主题邮局依托优势资源，借助社会热点和地域特色，顺应市场需求，拓展了邮政的服务领域。主题邮局的涌现，不仅弘扬了特色文化、将大众对邮政行业的兴趣转化成了经济价值，更提升了邮政行业的社会影响力。不过，伴随着主题邮局产业的发展实践，其经营过程中也面临着一些问题。

家在河南的“90后”李春锦从小有收集明信片的爱好。他感觉主题邮局自我推介不够，往往是游客正好路过或者进去办理业务，才发现某个地方藏着主题邮局，可能还挺有意思。“对我来说，景区里的主题邮局更像是纪念品商店，我不会特意去寻找，只有恰巧经过，才会进去挑选几张明信片留作纪念。”笔者日前来到位于北京市朝阳区的一家主题邮局探访时，发现邮局外面虽然还挂着这家主题邮局的牌子，里面却只剩下一间办理业务的小屋子和一个售卖纪念品的柜台。工作人员说，目标对象不多，曾经用来展示各种纪念品的大厅已经被改造成一个便民超市了。

事实上，目前主题邮局的热度不一。部分主题邮局人气旺盛、名声在外，不仅前来参观、选购的游客很多，还经常搞各种与邮政有关的文化活动，存在感强。但也有不少主题邮局作用没有得到充分发挥，宣传力度弱，影响力不足。一些主题邮局过于关注首日题材的系列邮品，但是后劲不足，首日过后，往往就陷入门可罗雀、无人问津的尴尬境地。有的主题邮局甚至只有遇到重大活动时才短暂开门。

创新“邮”出新活力

针对主题邮局面临的一系列问题，北京科技大学管理学院经济贸易系主任何维达表示：“目前来看，主题邮局的思路和方向是正确的，但在发展过程中，一方面，要不断丰富内涵，使其朝着多样化、特色化方向发展；另一方面，要体现层次性，将大客户和中小客户加以分类。要采取多种方式让主题邮局行业迸发出新的活力。”

一方面，中国邮政已有百年历史，其中蕴含的历史和文化特色有其自身的吸引力，值得深入挖掘。主题邮局应当发挥自身优势，突出“邮政”特色。中国邮政集团相关负责人多次表示，主题邮局建设要突出邮政功能，展现“中国邮政”品牌，实现邮政元素与本地特色的有机融合。据了解在欧洲一些国家，越“老”的邮局越吸引人，就是因为做足了历史文化的功夫。

另一方面，主题邮局的建设应细分用户群体。特别是位于自然景区、历史景点附近的主题邮局，前来消费的主力军往往不是集邮爱好者，而是各类游客。因此，以景点为依托的主题邮局要充分利用靠近景区的优势，最大限度地吸引游客人群，充分展现鲜明的地方特色，售卖与所在景区密切相关的纪念商品。

“用创新力量驱动邮政文化的繁荣。”在何维达看来，主题邮局要通过多维度的产品创新和高附加值的创意服务，吸引更多顾客，持续提升影响力。推出不同的主题活动、不同产品和服务，不断给客户带去新鲜感，通过营销或产品升级使其人气高、销售旺并实现盈利。

“互联网+”时代，如何与时俱进打造现代化主题邮局？中国邮政广告传媒公司总经理李陕川认为：“仅有产品和渠道的创新转型是不够的，将主题邮局的建设思维从线性思维升级到互联网思维是重中之重，主题邮局的互联网化使区域性的创新与热点升级为全国性创新与热点，借助互联网力量可以为主题邮局的发展打开新局面。”

近年来，不少主题邮局在尝试创新，以取得新突破。中国邮政电子商务局研究开发了“邮印象”App（手机应用程序），作为全国各地实体主题邮局的线上推广和销售平台；位于河南安阳的殷墟主题邮局开发应用了“管家婆”软件；位于上海的青蛙邮局以旅行青蛙这款游戏为主题，将游戏中的虚拟明信片变成真正可以寄出的实体明信片。

“邮局产业要从3个方面加以完善。首先，鼓励互相竞争、共同发展，在竞争中激发新的活力；其次，传统邮政要随着互联网的发展积极引进新技术；另外，主题邮局在营业中要以顾客为导向，保证能向顾客提供优质的服务。”何维达说。

(责编：栗翘楚、庄红韬)