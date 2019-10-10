中国为世界旅游发展注入活力

我国快速发展的旅游业，不仅是满足人们美好生活需要的重要源泉，也成为经济增长的重要引擎，在业态创新、旅游扶贫、国际合作等方面为世界旅游发展作出重要贡献。近日，在由世界旅游联盟主办的第二届“世界旅游联盟·湘湖对话”上，来自世界各地旅游界的专家学者共同探讨了中国和世界旅游发展的新趋势与新机遇。

科技创新：新技术引爆新的旅游经济增长点

如今，互联网和科技创新改变了人们的生活，也改变了旅游产业的发展模式。数字化是旅游业面临的最大机遇，在文旅融合的大背景下，科技进步尤其是以大数据、人工智能为代表的新技术主导的文化内容创新，会促进形成很多新的消费热点。

“目前来看，VR、AR等技术与博物馆、科技馆结合，丽江古城、故宫等景区与游戏的结合，都是很好的尝试，通过强化与用户的互动，给用户更好的体验，让游客对目的地有更全面的感知。”腾讯文旅总经理舒展说。

在移动互联网时代，内容营销更多元化，传播和分享的门槛更低。中国旅游集团总经理杜江举例说，在新趋势的推动下，重庆、西安、厦门等一批旅游城市成为“网红”，重庆李子坝轻轨站、西安永兴坊“摔碗酒”、厦门鼓浪屿“土耳其冰激凌”等成为热点，游客量和旅游收入显著增长。

在世界旅游联盟副秘书长王昆欣看来，5G浪潮将给文旅产业带来一场新的变革。他预测，5G与人工智能技术的大规模应用，很可能在将来让智能机器人成为提供旅游服务的主体，使得高品质的AI、VR技术进入寻常百姓家，从而改变消费者的消费决策和出游体验。

旅游减贫：延伸产业链带动经济发展

在最新发布的《世界旅游联盟旅游减贫案例》中，贵州遵义花茂村、山东沂南、西藏林芝等几十个中国旅游扶贫典型案例，为世界旅游减贫贡献了中国经验。

“在政府和公共部门的推动下，旅游在我国和世界的减贫事业中扮演了日益重要的角色。”中国旅游研究院院长戴斌指出，将旅游业发展成为当地大部分人口都能参与的产业，并进一步延伸旅游产业链条，融合带动相关产业发展，是很多地方脱贫致富的典型经验。

世界银行全球文化遗产与可持续旅游协调官艾威达·艾哈迈德表示，应从提升竞争性、可居住性、包容性以及抗风险能力等方面让旅游业可持续发展、助力脱贫，如提升基础设施、安全保障、交通便利性，吸引当地居民参与本地旅游发展规划以及建设进程等。他认为，一些地区过度旅游化的问题就是因为忽略了可居住性和包容性。

“为了促进旅游减贫，促进共同繁荣，应综合考量当地因素，为不同地区制定合适的旅游发展策略。”艾威达·艾哈迈德表示，如在拥有很多文化和自然遗产项目的贵州、甘肃等地，世界银行帮助当地改善基础设施，打造具有独特魅力的民宿，与当地民间手工艺人合作打造创意产业，都将有助于当地的民生改善。

交流合作：我国旅游业国际化前景更加广阔

我国已连续多年成为世界第一大出境旅游客源国，庞大的出境旅游人数和国际旅游消费量为世界旅游业发展带来巨大红利。在全球旅游格局中，我国旅游市场的体量、分量和质量愈发突出，成为影响全球旅游版图和竞争格局的重要力量。

“近20年高速增长的出境旅游把中国与世界旅游业紧密联系在一起，并成为‘一带一路’倡议、亚洲文明对话和人类命运共同体建设的重要组成部分。”戴斌表示，近年来我国推进的旅游年、中美旅游峰会、中意文化交流、中俄人文交流等活动促进了文化旅游交流，中国发起成立的世界旅游联盟、世界旅游城市联合会、世界山地旅游组织等搭建了各国旅游合作的平台。

“一带一路”倡议的提出，为我国旅游企业国际化布局开拓了广阔前景。截至2018年年底，我国与“一带一路”沿线国家直飞航线数已经达到近1000条；截至今年4月，已经有51个“一带一路”沿线国家面向我国游客开放便利签证政策。这些都为我国消费者出境旅游提供了便利。

杜江指出，“一带一路”沿线是旅游资源的富集区，汇集了80%的世界文化遗产，涉及60多个国家、44亿人口，被视为世界上最具活力和潜力的黄金旅游之路。随着我国与“一带一路”沿线国家旅游合作的持续深入，旅游便利化水平持续提高，我国旅游企业沿着“一带一路”实施国际化布局的脚步将越走越快。（记者鲁元珍）

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