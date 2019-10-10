透视粮食生产“十五连丰”

图为河南省正阳县皮店乡幸寨村农民喜收水稻。杨军民摄/光明图片

江西吉安市吉州区喜迎丰收。李柳生摄/光明图片

【经济界面】

寒露已过，全国秋冬种生产由北向南全面展开。今年我国夏粮、早稻丰收到手，秋粮增产趋势明显，我国粮食生产实现创纪录的“十五连丰”，产量有望连续第5年稳定在1.3万亿斤以上，为稳定经济社会发展大局提供了支撑。

丰收背后，我国农业发展的底色更浓、成色更足。70年的变革与发展，深刻改变了我国农业农村面貌，农业发展不仅摆脱了底子薄、积累少、“靠天吃饭”的局面，更站上了加快实现农业现代化的历史新起点。

70年来，共和国粮食之基更牢靠、发展之基更深厚、社会之基更稳固。近14亿中国人不仅解决了吃饭问题，也为世界粮食安全贡献了中国智慧和中国方案。

1、从靠天吃饭到科技掘金：大国农业根基稳固

【场景】

眼下正值茭白成熟季节，在江西省定南县历市镇车步村茭白基地，绿油油的茭白被风吹起阵阵绿浪，茭农收割茭白的忙碌身影在绿叶丛中穿梭，采购茭白的商贩和车辆络绎不绝。车步村党支部书记钟有良介绍说，今年车步村种植的1500亩茭白迎来大丰收，预计产量达600万斤。这些鲜嫩洁白的茭白几个小时之后就会在广东、福建、浙江等地的市场上销售，当天就可以走上百姓餐桌。

洪范八政，食为政首；务农重本，国之大纲。

在新中国成立后很长一段时间，西方一直存在对中国粮食安全的担忧。面对质疑，中国人充分发挥自身能动性，不断实现新突破，粮食产量连年丰收，质量越来越好、结构更加合理，把饭碗牢牢地端在自己手里。

数据的增长中，中国特色粮食安全高质量发展之路日益清晰——70年来，我国粮食生产不断迈上新台阶，由供给全面短缺转变为供求总量基本平衡。2018年，我国粮食总产量达到13157.8亿斤，比新中国成立之初增加了1万多亿斤；粮食单产2018年达到374.7公斤，比新中国成立之初增加4倍多；人均粮食占有量2018年增加到470多公斤，高于世界平均水平。在同期人口增加一倍多的情况下，人均粮食占有量比新中国成立之初翻了一番多，十分不易。

如果说一粒种子可以改变一个世界，那么一项技术则能创造一个奇迹，而创造中国粮食和农业生产奇迹的正是中国农业科技的快速进步。

目前，我国农业科技创新整体水平已进入世界第二方阵，农业科技进步贡献率达到58.3%，为保障国家粮食安全、促进农民增收和农业绿色发展发挥了重要作用，已成为促进我国农业农村经济增长最重要的驱动力——

70年来，从几个农业试验场，发展成全球最完整的农业科技创新体系。目前，我国农业科技创新体系从中央到地方层级架构完整，机构数量、人员规模、产业和学科覆盖面均为全球之最；

70年来，从“靠天吃饭”的传统生产，发展成良种良法配套、农机农艺融合的现代农业技术体系。以矮化育种、远缘杂交、杂种优势利用等为代表的重大技术突破，促成了5～6次作物品种更新换代，良种覆盖率达到96%以上。

“从北方冬季只能吃上储存的萝卜白菜，到依靠设施农业生产，实现了新鲜蔬菜和水果的周年供应，打破了水温光等自然条件对农业生产的限制；从塑料大棚、拱棚到现代日光温室和连栋温室，形成了持续发展、总面积达到其他国家总和5倍以上的设施农业规模。”农业农村部科技教育司司长廖西元说。

70年来，从“人扛牛拉”传统生产方式到机械化自动化智能化的现代生产方式，我国农业生产方式实现了从人畜力为主向机械化作业为主的历史性跨越。目前全国农作物耕种收综合机械化率超过67%。在部分领域、部分环节逐步实现“机器换人”，显著增强了农业综合生产能力。

70年来，从“大水、大肥、大药”的粗放生产方式转变为资源节约、环境友好的绿色发展方式，我国农业走上了绿色发展的新征程……

今年秋冬种生产，是在粮食连年丰收的高起点上展开的，任务重、难度大。农业农村部副部长张桃林表示，今年秋冬种期间，我国将深入推进农业供给侧结构性改革，稳产能、提质量、优结构、转方式，力争冬小麦面积稳定在3.3亿亩以上，优质专用麦比例比上年提高两个百分点，冬油菜面积稳定在1亿亩以上，确保2020年粮食生产取得“开门红”。

2、从艰难创业到百舸争流：乡村产业方兴未艾

【故事】

“是政府带领我们发展木材林、山楂林种植，锁住了沙荒；此后成立的山楂合作社更让这片山楂林变成了百姓的‘摇钱树’。”当说起两万亩的山楂林，河北清河县马屯乡陈村果农陈书强满脸笑容：“今年山楂的产量同去年差不多，但价格比去年翻了一番，一亩山楂能卖五六千元。我和老伴种了15亩山楂树，今年能挣八九万元呢。”

在马屯山楂合作社理事长高俊英的讲述中，当地“沙滩变金滩”的艰辛探索历程明晰起来。

“马屯乡一带13个村庄地处黄河故道，曾经是出了名的穷沙窝。过去这里有两万多亩不在地亩账本的沙荒地，沙丘连绵，只长茅草不长粮。春天，一夜大风过后，第二天移动了的飞沙能把门‘掩’得都推不开。”高俊英说，沙丘中处在“上风头”的麦田，被狂风吹得都露出了麦根，而处在“下风头”的麦苗儿又都被黄沙囤埋。

农民们回忆，那时麦收，一亩地仅收打几十斤麦子是常有的事。百姓吃粮靠国家供应，花钱靠银行贷款，青黄不接时靠国家救济。

穷则思变。二十世纪80年代中期，马屯乡领导多次南下北上寻求治沙良方，并请来专家“把脉”，最后决定植防风林带，发展山楂树种植，防风固沙并发展特色产业。

几十年来，马屯先后栽种适宜沙地生长的“大棉球”“大红星”“大五棱”等优良品种的山楂树110多万棵，如今已有1.2万亩进入了盛果期。马屯13个村的1.3万多人口，仅售山楂一项人均年收入就达5000多元。

马屯的故事并非孤案。在治沙的艰辛中，产业发展起来了，农民致富的笑容亮起来了。70年来，特别是改革开放以来，各地立足资源禀赋，发展经济作物新产业新业态，农村产业方兴未艾。

党的十八大以来，大众创业万众创新不断向农村延伸拓展，乡镇企业开始走出一条以创新带创业、以创业带就业、以就业带增收的良性互动之路。

各地以农业农村现代化为总目标，以农业供给侧结构性改革为主线，依托农业农村资源，以农民为主体，发掘农业多种功能，开发乡村多重价值，延长产业链、提升价值链、打造供应链，形成了大批乡村产业。

“现代种养业稳步推进，2018年，粮食产能连续7年保持在1.2万亿斤以上；乡村特色产业加快发展，特色农业品牌达10万余个，‘一村一品’示范村镇2400个；农产品加工业加速推进，规模以上加工企业7.9万家，主营业务收入14.9万亿元，加工转化率65%；农村创新创业风生水起，返乡下乡创新创业人员累计780万人；新产业新业态层出不穷，休闲农业和乡村旅游营业收入超过8000亿元，吸引30亿人次休闲度假；农村网络销售额突破1.3万亿元，生产性服务业营业收入超过2000亿元。”农业农村部乡村产业发展司有关负责人介绍。

从历史深处走来，农村产业兴旺正绘就新的美好画卷。如今，一批彰显地域特色、体现乡村气息、承载乡村价值、适应现代需要的乡村产业，正在广阔天地中不断成长、蓄势待发，为乡村振兴奠定了坚实的物质基础。

3、从积贫积弱到全面小康：农民生活改天换地

【案例】

走进青海省互助土族自治县五十镇北庄村连片的娃娃菜地，村民们正忙着铲菜、包装、装车运输，一派忙碌的丰收景象。五十镇北庄村每天有30余名村民到娃娃菜地里打工，他们不仅拿到了土地流转费，还有田间劳务收入。村民星官布什姐说：“每天在田间地头帮着铲菜、包装、装车，能在家门口就近打工挣钱，不用出远门，还能照顾家人，每天收入少则八九十元，多则上百元。”

在农民丰收节这个喜庆日子里，各地农民用自己的方式庆丰收、晒丰收，多样的农耕文化、火热的生活激情里展现着蓬勃的时代气象、光明的乡村振兴图景。

新中国成立70年来，我国农村居民收入持续较快增长，消费水平持续提高，消费结构不断优化升级，扶贫工作成效显著，农村居民生活实现了由贫困到总体小康的历史性跨越，正向全面小康迈进。

新中国农业发展史凝聚着党中央强农惠农富农政策的甘霖。近年来，我国不断加大强农惠农富农政策力度，如全面取消农业税，提高农产品价格，推进农村产业融合，促进农民转移就业和创业，推进农村集体产权制度改革，实行种粮农民直接补贴、良种补贴等政策，着力促进农民增收，农民收入取得了持续较快增长。

新中国农业发展史也是一部农村改革史。通过一次次改革，农业体制机制改革不断深化，极大减轻了农民负担，解放了农业生产力，改变了农村面貌。

在中国农业博物馆四号展厅，一尊三足青铜圆鼎高高矗立，鼎上铭记了历代田赋变迁。这尊“告别田赋鼎”是河北灵寿县农民王三妮2006年铸造的。就在这一年，我国全面取消农业税，延续了2600多年农民缴纳“皇粮国税”的历史宣告终结，极大减轻了农民负担，甩开包袱的种粮农民，从此阔步前行。

从翻身解放，到承包土地迅速增收；从全面取消农业税，到深化农村金融体制创新，农村改革让农民过上了幸福的好日子。

70年以来，我国农民的收入显著增长，生活水平得到了巨大的提高，实现了从贫穷到总体宽裕的历史性跨越。2018年，按当年价格计算，我国农民的人均可支配收入达到了14617.0元，剔除通货膨胀因素的影响，比1949年增长了40倍，年均实际增长率为5.5%。

收入水平的增加也给农民的消费升级提供了动力。数据显示，2018年农村居民人均消费支出12124元，扣除物价因素，比1949年实际增长32.7倍，年均实际增长5.2%。农村居民恩格尔系数为30.1%，比1954年下降了38.5个百分点。

改革洪流奔涌向前，丰收喜悦铭刻历史。百姓和美的画卷里，农业强、农村美、农民富的愿景正在党的坚强领导下，在一代代“三农”工作者和亿万农民的拼搏下成为现实。（记者李慧）

(责编：栗翘楚、杨曦)