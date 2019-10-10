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黄志凌:保持金融监管对系统性金融风险的敏感性

2019年10月10日16:19  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京10月10日电 （孙阳）“保持金融监管对于系统性金融风险的敏感性，不仅对防范和化解系统性金融风险具有现实意义，而且对于中国金融健康发展具有长远战略意义。”近日，中国建设银行首席经济学家黄志凌在接受人民网记者采访时表示。黄志凌认为，经过近年来的有效监管和治理，国内潜在金融风险已得到有效缓解，风险上升势头也得到初步遏制，防范系统性风险的态度不能动摇。

谈到如何增强系统性金融风险敏感性并有助力风险防范和化解时，黄志凌认为，首先，应高度关注系统性金融风险形成机制中的市场因素。要加强对金融体系内机构与市场间的关联性和溢出效应的评估，理清系统性风险形成机制中的市场风险驱动因素，建立相应的风险防控措施。

“具体来讲，一是要从系统性风险防控的角度出发，增加市场风险管理的资源配置，构建与风险态势相匹配的风险管控队伍、管理系统、管理手段和管理实力；二是充分借鉴传统信用风险管控的经验，夯实市场风险管理的外部基础，提高评级的区分度，完善发行体评级与债项评级方法，提高评级在市场风险管控中的作用；三是完善市场风险的内部管控制度、流程和方式、方法；四是高度重视市场风险与信用风险的差异，抓住关键风险点，防范操作风险和市场风险的交叉传染。”黄志凌表示。

同时，要拓展监管视野，强化对非金融机构金融行为系统性风险的敏感性；要深化经济与金融关系的理解，更好地把握“金融回归本源”的科学内涵，使金融业更好服务实体经济。

“要提高金融资源配置效率，推动多层次金融市场的发展。例如，深刻解理解和解剖企业的痛点，通过多样化的金融创新来有效满足企业的实际金融需求；依托大银行丰富的国内外金融信息资源优势，帮助企业疏通国际国内市场；积极优化业务流程，透过金融科技手段提升金融服务效率等。”黄志凌认为。

 

(责编：孙阳、付长超)
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