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2019中国中小企业发展大会暨第十三届中国中小企业节将于11月1日在重庆举行

2019年10月10日16:58  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京10月10日电 （孙阳）11月1日至2日，“2019中国中小企业发展大会暨第十三届中国中小企业节”将在重庆北碚区举行。

中小企业作为国民经济和社会发展的生力军，是扩大就业、改善民生、促进创业创新的重要力量，在稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险中发挥着重要作用。

当前，在国内外不稳定、不确定因素继续增加的形势下，今年前8个月，我国中小企业经济运行保持总体平稳、稳中有进的发展态势，展现出十足的韧性。随着经济下行压力加大，中小企业面临的困难和问题仍需社会各界协力解决。

据悉，中国中小企业发展大会暨中国中小企业节已连续举办十二年，得到国家发展改革委、工业信息化部等部门的大力支持，已成为每年一度全国中小企业交流合作的重要平台。

今年大会落户重庆北碚区，主要有三点原因：一是重庆作为三大通道的汇合点，未来在经济、交通、贸易、金融等多方面都将汇聚更多资源，发展步伐将更快。近日，国家发改委发布《西部陆海新通道总体规划》，重庆将迎来重要发展机遇。二是北碚正在推进民营经济综合改革，打造国际化、法制化、便利化的营商环境和公平开放统一高效的市场环境。三是北碚区委、区人民政府的主要领导及有关部门对举办大会高度重视，成立了筹备工作委员会，相关部门和机构全力以赴精心做好各项筹备工作。

据介绍，大会将举办2019中国中小企业发展大会暨第十三届中国中小企业节开幕大会、发布《2019中国中小企业蓝皮书》并新评定的一批专精特新企业。同期还将举办中国中小企业一带一路建设高峰论坛暨2019重庆民营经济高质量发展研讨会等，探讨如何推进中小企业一带一路建设，促进高质量发展。

(责编：孙阳、付长超)
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