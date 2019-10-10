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共话优化营商环境 全国工商联主席高端峰会恳谈会召开

2019年10月10日17:53  来源：人民网-财经频道
 

人民网成都10月10日电 (任妍)10月9日下午，2019全国工商联主席高端峰会恳谈会在四川省成都市召开，全国工商联、四川省政府有关负责人出席并与民营企业家代表们深入学习交流，共话优化营商环境，助推民营企业高质量发展。全国政协副主席、全国工商联主席高云龙，中共中央统战部副部长、全国工商联党组书记、常务副主席徐乐江，中共四川省委书记、省人大常委会主任彭清华出席会议并讲话。

2019中国工商联主席高端峰会恳谈会现场

高云龙指出，四川省产业体系整体实力强劲，营商环境优势明显，希望四川省委省政府以最优的政策、最优的服务、最优的环境，主动拿出更多的“潜力股”，开放更多的实惠项目，让所有选择四川的企业家投资顺心、创业安心、生活舒心。

他表示，希望广大民营企业家真心实意扎根四川、投资四川、创业四川、奉献四川，把产业优势与企业自身发展结合起来，抢抓机遇、主动融入，借势而为、兴业发展，积极构建亲清新型政商关系，更好地履行社会责任，主动参与精准脱贫，注重生态环境保护，在服务四川经济社会发展中实现更快的成长。

徐乐江在发言中指出，民营经济发展离不开党和政府的关心支持。近年来，四川省委、省政府在促进民营经济持续健康发展方面做了大量工作，着力打造更好的营商环境，为民营企业发展壮大创造了沃土。

徐乐江表示，广大民营企业家要认清未来大势，把握发展趋势，主动融入“一带一路”建设和长江经济带发展，积极投身西部开发和四川发展；要聚焦实业、做精主业，结合企业自身发展战略，充分利用四川在各产业方面的优势，拓展企业发展新空间；要勇于开拓创新，学习借鉴先进经验，注重发展战略性新兴产业和先进制造业，积极投身军民融合发展战略；要树立绿色发展理念，提高绿色发展能力，遵守生态环境法律法规，积极投身污染防治攻坚战；要饮水思源、回报社会、造福人民，致力于吸纳就业、关爱员工、诚信经营、依法纳税，积极参与精准扶贫工作，为建设美丽繁荣和谐的川蜀大地贡献力量。

会上，彭清华向与会人员介绍了近年来四川省经济社会发展情况，他表示，当前，四川发展已经站在新的历史起点，正处在转型发展、创新发展、跨越发展的关键时期，同样需要全国工商联和各位企业家朋友的支持帮助。

恳谈会上，多位民营企业家代表围绕把握时代大势、坚定发展信心、优化营商环境、培育壮大产业和推动四川民营经济发展再上新台阶等方面的内容，提出了很多具有针对性、建设性的意见建议。

(责编：栗翘楚、付长超)
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